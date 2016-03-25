表格：外资在韩国股市卖超402亿韩元，结束连续11日买超状态

路透首尔3月25日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0721GMT，外资 在韩国股市卖超402亿韩元，此前曾连续11个交易日买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 3月25日 -40.2 41.1 -70.4 ^3月24日 48.0 -173.2 59.2 3月23日 11.8 -45.1 -43.6 3月22日 135.5 -88.4 -115.1 3月21日 134.5 -313.0 103.5 3月18日 277.4 -342.9 29.7 3月17日 734.6 -145.5 -268.5 3月16日 98.4 -90.8 -45.9 3月15日 62.5 -131.4 9.5 3月14日 82.9 -245.0 135.2 3月11日 147.7 -150.1 -56.8 3月10日 651.0 -582.0 -121.9 3月 9日 -18.3 -26.0 -4.6 3月 8日 -95.7 -61.3 106.0 3月 7日 201.6 -198.8 -53.6 ---------------------------------------------------- 本月以来 3,467.9 -2,935.4 -1,108.7 ---------------------------------------------------- 今年以来 802.2 1,665.0 -1,795.9 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)