台湾货币市场：跨季拆款短率持平既有区间，央行降息罕见未调降隔拆利率

* 跨月拆款利率持平既有区间 * 央行降息罕见未降隔拆利率 * 短票及RP利率同步趋跌调整 记者 詹静宜 路透台北3月25日 - 台湾央行宣布降息半码一如预期，周五银行间拆款短率大致持平， 仅有短票及RP利率些许走跌。资金调度人员表示，由于隔夜拆款利率已逼近新低，今日央行 罕见未随降息决策同步调降隔拆利率，令拆款市场丝毫未受央行降息影响，跨季拆款利率也 维持在既有区间不变。 展望下周时序迈入季底，他们指出，随着跨季资金流动性日益提高，下周料有更多银行 加入跨季资金供给行列，且资金需求方也已先避开落点季底，市场对季底紧缩因素的疑虑持 续缓解，使跨季拆款利率维稳在现有利率水准。 〞隔夜没动，市场平静无波。〞一位大型民营银行资调人员说。 另位大型票券商也提及，反应央行降息因素，一大型银行调降跨月短票利率三个基点至 0.35%，却维持跨季拆款利率在0.38%，在资金成本考量下，调度改以短票为主，今日单是卖 票就卖到手软。 台湾央行周五盘前公布银行例行申购28、91和182天期的定存单，利率各调降7基点，至 0.66%、0.72%和0.84%。 不过，银行间隔夜拆款利率开盘仍报在0.20%，同上日 开盘价。 台湾央行周四召开今年第一季理监事会议，且如市场预期调降重贴现率半码(0.125个百 分点)；现行货币政策基调仍为〞宽松〞。 本地时间15:16 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.697 32.726 台湾加权股价指数<.TWII 8,704.97 8,743.38 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.280% 0.200-0.260% --一周拆款利率区间 0.220-0.350% 0.210-0.340% **票券商下周酝酿调降** 短票市场方面，大型票券商指出，央行降息后，调降了三种天期定存单的利率7基点， 但并未同步调降隔夜拆款利率仍维持在0.20%，不过大型银行将30天自保短票利率指标调降3 基点至0.35%。 至于下周的行情，大型票券商指出，下周虽是季底，但票券商早已将落点移开，因此下 周的缺口普遍很小，这有利票券商将利率引导向下约2-3基点。 〞最后几天到单不多，市场供给很少，但是钱蛮多的，〞一位大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月30天期利率主要成交在0.35-0.36%，低位居 多；上日区间在0.35-0.38%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.36 2%%，前日0.364%；上日区间在0.30-0.38%，前日在0.30-0.45%；上日成交量109.74亿台币 ，前日在129.92亿台币。 台湾央行周五定存单到期金额132亿台币相较，存单发行金额待稍晚公布。 下周央行定存单到期1兆1,098.95亿台币，到期落点分别为：周一5亿台币、周二4,987. 15亿台币、周三2,171亿台币、周四2,698.8亿台币、周五1,237亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为655亿台币，累积超额准备4,143亿台 币、加计前期1%的超额准备为5,590亿台币。 **RP利率趋跌** 债券附买回(RP)市场方面，证券交易员表示，反应央行再度降息半码，带动市场较为青 睐的公司债RP利率区间向下调整，至于公债RP利率则是区间高位交投消失，而区间低位也是 下档幅度有限。 他们指出，由于央行此次降息并未调降隔夜拆款利率，且季底因素将至，部分客户较难 接受区间低位再往下调，展望下周RP利率可望持稳今日区间，并留意注季底资金情势变化。 〞利率有试着开更低，但客户不愿意理我。〞一位大型证券商交易员说。 另位大型票券商资调人士指出，今日将短天期公司债RP利率从0.30%一口气调降至0.23% ，一次性降足意味浓厚；短天期公债RP利率则是从0.25%降至0.23%。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.32-0.33%，上日在0.33-0 .36%；短天期及一个月天期公司债附买回利率皆主要成交在0.40-0.42%，上日在0.41-0.45% ；区间较上日下移。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率较上日趋跌，短天期公债附买回利率 0.23-0.28% 上日在0.25-0.30%；公司债附买回利率主要成交于0.23-0.32%，上日在0.30-0. 33%。(完) (审校 杨淑祯)