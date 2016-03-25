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亚洲 | 2016年 3月 25日 星期五 16:40 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶在交投淡静中小幅收高，周线下跌2%

东京8月期胶 <0#2JRU:>收高0.2日圆，报每公斤175.3日圆，
接近周四收盘价175.1日圆，周四为3月16日以来最低结算价。本周期胶价
格累计下跌2%。
    
    周五到期的3月合约价格报167日圆。
    
    “TOCOM指标期胶似乎正在形成双重顶，技术面看起来将会走弱，”K
ikukawa说。
    
    “如果跌破1650-166日圆，趋势将偏空，”他表示，并称投资者也将
会把焦点放在下周五的美国就业数据之上。
    
    上海9月期胶 上涨160元人民币，收报每吨11,710元。
    
    新加坡商品交易所(SICOM)逢假期休市。(完)
   
          
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
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    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 刘秀红/王洋; 审校 张明钧/高琦)

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