亚洲橡胶：TOCOM期胶在交投淡静中小幅收高，周线下跌2%

东京8月期胶 <0#2JRU:>收高0.2日圆，报每公斤175.3日圆， 接近周四收盘价175.1日圆，周四为3月16日以来最低结算价。本周期胶价 格累计下跌2%。 周五到期的3月合约价格报167日圆。 “TOCOM指标期胶似乎正在形成双重顶，技术面看起来将会走弱，”K ikukawa说。 “如果跌破1650-166日圆，趋势将偏空，”他表示，并称投资者也将 会把焦点放在下周五的美国就业数据之上。 上海9月期胶 上涨160元人民币，收报每吨11,710元。 新加坡商品交易所(SICOM)逢假期休市。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/王洋; 审校 张明钧/高琦)