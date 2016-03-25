《路透晚报》--3月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--《焦点》上海打响一线楼市调控第一枪，料成过热地区政策风向标

在中国楼市调控“因城施策”总基调下，房价高企的上海周五挥出重拳，提高二套房首付比例并从严执行限购，成为近期首个出台严厉限制政策稳定楼市的一线城市，料对其它房地产过热地区显现一定示范效应。

--中国财税：二手房交易营改增尘埃落定，“完全平移”此前营业税政策

中国二手房交易“营改增”尘埃落定，财政部发布“营改增”试点过渡政策的规定称，个人将购买不足两年的住房对外销售的，按照5%的征收率全额缴纳增值税。

--中国金融：农村“两权”抵押贷款试点办法出台，财产权抵押要求有其它长期居所

中国人民银行日前发布农村承包土地经营权和农民住房财产权抵押贷款试点暂行办法，其中财产权抵押需要有其他长期稳定居住场所，并获得集体经济组织书面同意。

--中国金融：网络借贷、股权众筹融资等配套监管办法将出台--央行副行长

中国央行副行长潘功胜表示，关于互联网金融，有关金融监管部门正在完善监管规则，网络借贷、股权众筹融资等方面配套的监管办法将陆续出台。

--中国财税：跨境电商零售进口税收新政出台，个人年度2万以内免征关税

中国财政部表示，自4月8日起实施跨境电子商务零售进口（B2C）进口税收政策，考虑到大部分消费者的合理消费需求，政策将单次交易限值由由行邮税政策中的1,000元人民币（港澳台地区为800元）提高至2,000元，同时将设置个人年度交易限值为20,000元。

--中国金融：不良资产ABS信息披露指引开始征求意见，促进业务常态化

中国银行间市场交易商协会公布“不良贷款资产支持证券信息披露指引（征求意见稿）”，并规定征求意见的时间截止到3月28日。业内人士分析，拟出台的不良ABS信息披露指引意味着首单不良资产证券化产品或将问世。

--中国保险：1-2月原保费收入9,067亿元，同比增51.51%--保监会

中国保监会最新公布数据显示，今年1-2月，保险业实现原保费收入9,067.48亿元人民币，同比增长51.51%。其中，产险业务原保险保费收入1,499.23亿元，同比增长9.91%；寿险业务原保险保费收入7,568.23亿元，同比增63.79%。

--中国金融：2015年全国社保基金投资收益率15.4%，收益总额2,287.04亿元

中国全国社保基金理事会公布，截止2015年底，社保基金会管理的基金资产总额达到 19,139.76亿元，基金权益17,968.05亿元；2015年社保基金投资收益总额2,287.04亿元，收益率达到15.14%。

【固定收益】

--《分析》中国央行逆回购操作张弛有度，货币政策态度仍偏中性

随着流动性紧势逐渐缓和，中国央行公开市场本周逆回购操作规模亦逐日递减，不过仍连续第二周净投放，以应对季末因素扰动。季末之际机构流动性管理趋谨慎，预计央行操作仍会相机抉择，资金面平稳跨季无忧。

--中国债市动态：10年国开引领现券弱势，通胀抬头值得关注但暂时影响有限

中国银行间市场10年国开债150218券在上日一级不佳影响下，走势继续偏弱，拖累市场情绪，不过因缺乏其他刺激因素，现券总体变化并不大。

--中国货币市场：资金平稳回购利率下行，融出规模恢复跨季期限亦压力不大

中国银行间市场资金面平稳，主要回购利率下行；各类机构不 乏融出，隔夜资金需求基本可得满足，不过跨清明假期的资金需求有所升温。交易员称，转 债申购扰动已过，公开市场净投放及大行融出恢复作用下，季末资金压力已然缓解，短期内 流动性料走稳。

--中国票据市场：转贴利率小升，月末银行降规模致出票意愿偏高

中国票据市场转贴利率本周小幅上行，但整体走势较为平稳。交易员称，周初资金收紧，加上月末银行规模受限，打击收票热情。他们并表示，临近月底机构出票降规模意愿较高，在银行未有大幅增加票据配置的情况下，月末转贴利率将仍以上行为主，而资金面料在央行维稳下波动不大。

--新债招标：中国三个月贴现国债加权收益率1.8904%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的100亿元人民币三个月 期(91天)贴现国债，加权中标收益率为1.8904%，边际中标收益率为1.9508%，投标倍数2.50 倍。

--中国新债：香港越秀交通基建首只交易所公募熊猫债发行完成，总额10亿元

中国香港越秀交通基建日前公告称，已在上海证券交易所公开发行10亿元人民币的公司债券，这标志着首只交易所市场公募熊猫债发行完成。

【外汇】

--中国汇市：美指续升致人民币早盘小跌，汇率预期渐趋稳定

人民币兑美元即期早盘小幅走弱，因美指连五日走升继续打压人民币中间价。交易员指出，人民币与非美货币走势一致，均随美指走升而下跌。市场预期趋稳，大行干预较少。

--《焦点》换菜单了？投资者对人民币资产失去胃口

中国改变了外汇占款数据披露方式，旨在与国际惯例接轨。但是这次的时机似乎加剧了市场对人民币资产的食欲不振。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指反弹收升，金融、地产等权重板块走势坚挺助力大盘

中国股市沪综指反弹收升。分析师指出，今日大盘震荡反复，金融、地产等权重板块走势坚挺，对指数保持稳定贡献较大，农林牧渔板块涨幅居前。临近年报披露期，业绩较好的公司陆续公布年报开始受到市场追捧，助大盘下档获得支撑，后市料继续横盘蓄势。

--《技术分析》中国股市沪综指3,000点下方持续拉锯

中国股市沪综指本周一度冲至3,000点上方，但随即震荡回落。技术面显示，上档卖压不断释放压制大盘，且成交量无法有效放大，向上有效突破难度仍大，料多空将继续在3,000点下方拉锯，而一旦再度上攻无量的话须谨防本轮反弹终结见顶；中线看，股指在前期箱体上沿外维持弱平衡震荡，上方压力较大，后市仍有重回箱体的可能。

--《台湾金融市场一周展望》台股季底作帐行情难期，汇债观望FED动向

台湾央行如期降息，却未能提振股、债市再下一城。随着本土资金居高思危，这波外资热钱汇入所带动的资金行情略显后继无力，本周股汇市涨声亦不再；展望下周，分析师认为，台股指数料续高位盘整，季底作帐行情难以期待。

--中国证券：新三板发行首只优先股，规模1,000万元人民币票面股息率4%