版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 25日 星期五 16:52 BJT

台湾汇市：国际美元持坚令台币连三贬，下周若美元续强台币区间偏弱

* 外商银小幅汇出
    * 若国际美元持强，下周台币料区间偏弱
    * 下周区间看32.550-32.800

    路透台北3月25日 - 台币兑美元 周五收贬，因国际美元走强。汇银人士表示，
股市走弱，外商银小幅汇出，使台币第三日贬值。下周若国际美元持强，不排除汇价将区间
偏弱，但料也因季底出口商抛汇，令贬势有限。
    
    他们表示，即便是央行上日宣布只有降息半码，少于部分人士认为央行可能降息一码的
预期，海外无本金交割远汇市场(NDF)中美元/台币的换汇点折价仍然缩小。这显示市场对美
元气氛逐渐转多。
    
    〞这是(美元)触底反弹的讯号，今天走势也是在预料中盘初(美元)下去，但马上就上来
了，〞一位小型商银交易人士说。
    
    也有外商银人士表示，台股透露出不稳定的迹象，不排除有向下盘跌的可能，而且搭配
外资近日起在汇市的动作也是逐渐纷歧，多空不明，少了这股汇入的力道，令下周台币的行
情可能区间偏弱。
    
    〞如果外资有比较大幅的汇出，马上看32.800，〞另一家小型商银交易员表示。因此，
他们认为，下周股市将会是观察的重点。
    
    他们也说，今日因香港和新加坡市场休市，成交偏淡。韩元兑美元 报1,169.
2，上日收在1,166.3。
    
    台湾加权股价指数 收低0.44%,至8,704.97点；外资及陆资在台股买超减少至3.1
6亿台币，连21个交易日买超共计1,540.14亿台币。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘略微加大；目前一个月美元/台币远汇 报32.560/32.590，上日
收在32.510。  
      
    他们估计，下周台币汇价先看32.550-32.800。台币今日主要交易区间在32.576-32.680
，上日在32.570-32.619。 
             
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选   
 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.766     32.726   32.576-32.766   32.623     7.20    8.39
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.762     32.725   32.590-32.762   32.608     2.46    3.35
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N       最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                        
                                            
 美元/台币一个月期        -0.040/-0.020         -0.025/-0.005
 美元/台币六个月期        -0.025/0.015          -0.010/0.030
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐