台湾汇市：国际美元持坚令台币连三贬，下周若美元续强台币区间偏弱

* 外商银小幅汇出 * 若国际美元持强，下周台币料区间偏弱 * 下周区间看32.550-32.800 路透台北3月25日 - 台币兑美元 周五收贬，因国际美元走强。汇银人士表示， 股市走弱，外商银小幅汇出，使台币第三日贬值。下周若国际美元持强，不排除汇价将区间 偏弱，但料也因季底出口商抛汇，令贬势有限。 他们表示，即便是央行上日宣布只有降息半码，少于部分人士认为央行可能降息一码的 预期，海外无本金交割远汇市场(NDF)中美元/台币的换汇点折价仍然缩小。这显示市场对美 元气氛逐渐转多。 〞这是(美元)触底反弹的讯号，今天走势也是在预料中盘初(美元)下去，但马上就上来 了，〞一位小型商银交易人士说。 也有外商银人士表示，台股透露出不稳定的迹象，不排除有向下盘跌的可能，而且搭配 外资近日起在汇市的动作也是逐渐纷歧，多空不明，少了这股汇入的力道，令下周台币的行 情可能区间偏弱。 〞如果外资有比较大幅的汇出，马上看32.800，〞另一家小型商银交易员表示。因此， 他们认为，下周股市将会是观察的重点。 他们也说，今日因香港和新加坡市场休市，成交偏淡。韩元兑美元 报1,169. 2，上日收在1,166.3。 台湾加权股价指数 收低0.44%,至8,704.97点；外资及陆资在台股买超减少至3.1 6亿台币，连21个交易日买超共计1,540.14亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘略微加大；目前一个月美元/台币远汇 报32.560/32.590，上日 收在32.510。 他们估计，下周台币汇价先看32.550-32.800。台币今日主要交易区间在32.576-32.680 ，上日在32.570-32.619。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.766 32.726 32.576-32.766 32.623 7.20 8.39 司 元太外汇经纪公 32.762 32.725 32.590-32.762 32.608 2.46 3.35 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.040/-0.020 -0.025/-0.005 美元/台币六个月期 -0.025/0.015 -0.010/0.030 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)