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亚洲 | 2016年 3月 25日 星期五 16:52 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减101亿台币，终止连二周净增

路透台北3月25日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减101亿台币，终止连续二周净增；央行存单未到
期余额为7兆(万亿)3,999.65亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增151.75亿台币。
              
   台湾央行存单未到期余额变化一览请参看   
        
 日期    到期量(亿)   发行量(亿)   增加/减少(
                                   亿)
   3/21     2,780.00     2,780.00            0
   3/22     5,572.50     5,473.50          -99
   3/23     1,511.50     1,510.50           -1
   3/24     1,810.50     1,809.50           -1
   3/25       132.00       132.00            0
 总计      11,806.50    11,705.50         -101
    
 日期    91天期发行量(亿  182天期发行量(
         )                亿)
   3/21               57                8
   3/22               17                9
   3/23               29                8
   3/24               30               11
   3/25               26                8
 总计                159               44
 (完)    
    
    


 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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