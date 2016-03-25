《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减101亿台币，终止连二周净增

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透台北3月25日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减101亿台币，终止连续二周净增；央行存单未到 期余额为7兆(万亿)3,999.65亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增151.75亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少( 亿) 3/21 2,780.00 2,780.00 0 3/22 5,572.50 5,473.50 -99 3/23 1,511.50 1,510.50 -1 3/24 1,810.50 1,809.50 -1 3/25 132.00 132.00 0 总计 11,806.50 11,705.50 -101 日期 91天期发行量(亿 182天期发行量( ) 亿) 3/21 57 8 3/22 17 9 3/23 29 8 3/24 30 11 3/25 26 8 总计 159 44 (完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选