金属期市：沪铝上涨1%至近六个月高点，因供应减少且需求好转

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
但Wang表示，当前价格不会再上涨太多，因铝冶炼厂商正在开始增产。
“去年有减产，但现在计划重启。6月或7月之前产量都不会有很大提升，”她说。
由于伦敦金属交易所(LME)今天和周一逢假期休市，基本金属的交投全线淡静。
上海期货交易所5月期铜合约 收高0.3%至每吨37,750元人民币。今日稍早一度跌至一周低点37,400元。
今天沪铜的跌势是跟随了LME周四的跌势。由于美元走强，LME期铜昨日跌至一周低点。不过对中国需求的乐观情绪限制了跌幅。
美元指数本周有望上涨逾1%。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/王洋; 审校 王颖)
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选