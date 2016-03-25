金属期市：沪铝上涨1%至近六个月高点，因供应减少且需求好转

但Wang表示，当前价格不会再上涨太多，因铝冶炼厂商正在开始增产。

“去年有减产，但现在计划重启。6月或7月之前产量都不会有很大提升，”她说。

今天沪铜的跌势是跟随了LME周四的跌势。由于美元走强，LME期铜昨日跌至一周低点。不过对中国需求的乐观情绪限制了跌幅。