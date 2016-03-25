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亚洲 | 2016年 3月 25日 星期五 17:22 BJT

金属期市：沪铝上涨1%至近六个月高点，因供应减少且需求好转

但Wang表示，当前价格不会再上涨太多，因铝冶炼厂商正在开始增产。

“去年有减产，但现在计划重启。6月或7月之前产量都不会有很大提升，”她说。

由于伦敦金属交易所(LME)今天和周一逢假期休市，基本金属的交投全线淡静。

上海期货交易所5月期铜合约 收高0.3%至每吨37,750元人民币。今日稍早一度跌至一周低点37,400元。

今天沪铜的跌势是跟随了LME周四的跌势。由于美元走强，LME期铜昨日跌至一周低点。不过对中国需求的乐观情绪限制了跌幅。

美元指数本周有望上涨逾1%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/王洋; 审校 王颖)

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