东南亚股市：马来西亚股市创一周最低收位；越南股市反弹

0910GMT时，泰国股市 跌0.6%，本周料将累计涨约1%。泰国公布2月实现14个月来的首次出口增长 。 越南股市 周五收高0.3%，本周累计跌幅为0.7%，此前该国公布，今年第一季录得贸易顺差。 新加坡 、印尼 和菲律宾股市 周五均因公众假期休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 355.95 -1.05 -0.29 +6.95 332.82 马来西亚 1703.79 -11.74 -0.68 +0.67 1692.51 泰国 1396.33 -9.08 -0.65 +8.41 1288.02 越南 572.08 1.42 +0.25 -1.20 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/于春红; 审校 张明钧/李春喜)