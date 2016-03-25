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亚洲 | 2016年 3月 25日 星期五 17:44 BJT

东南亚股市：马来西亚股市创一周最低收位；越南股市反弹

0910GMT时，泰国股市 跌0.6%，本周料将累计涨约1%。泰国公布2月实现14个月来的首次出口增长
。
    
    越南股市 周五收高0.3%，本周累计跌幅为0.7%，此前该国公布，今年第一季录得贸易顺差。
    
    新加坡 、印尼 和菲律宾股市 周五均因公众假期休市。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   355.95    -1.05   -0.29   +6.95   332.82
    马来西亚                  1703.79   -11.74   -0.68   +0.67  1692.51
    泰国                      1396.33    -9.08   -0.65   +8.41  1288.02
    越南                        572.08     1.42   +0.25   -1.20   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
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    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红/于春红; 审校 张明钧/李春喜)

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