中国金融：CIPS“牵手”SWIFT，将在报文转换等方面展开合作

路透北京3月25日 - 中国跨境银行间支付清算（上海）公司与环球银行金融电信协会（SWIFT）周五签署合作备忘录，双方将在人民币跨境支付系统（CIPS）项目进行合作，包括使用SWIFT网络及金融报文服务，将其全球用户社群接入CIPS。

中国央行清算总中心副主任、跨境银行间支付清算（上海）公司执行董事李伟指出，双方初步计划在报文标准的转换等方面开展合作。

“CIPS采用的是ISO20022报文标准，SWIFT采用MT报文标准，转换需要双方合作，为客户提供更便捷的报文转换工具和转换标准格式认证。”他称。

李伟指出，目前共有19家中外资银行机构作为直接参与者，间接参与者由初期的173家拓展至253家，且数量仍在不断扩大；与SWIFT的合作有助于扩大CIPS全球支付影响力，拓展人民币广泛应用覆盖面。

数据显示，SWIFT的报文传送平台、产品和服务对接全球超过11,000家银行、证券机构、市场基础设施和企业用户，覆盖200多个国家和地区。

在CIPS业务拓计方面，李伟表示，首先将进行系统功能的强化，建设异地灾难备份系统，当客户网络连接中断时能够及时切换，保证业务的连续性。“建立双活模式，而不是冷备份的状态。”

他并透露，CIPS二期计划于2017年底建成，并逐步与债券、外汇等金融市场连接，采取“成熟一个，推出一个”的方式。此外，CIPS二期将拓展海外客户，将境外机构作为直接参与者接入CIPS。

跨境银行间支付清算公司总经理张欣指出，CIPS一期上线半年来运行平稳，跨境结算贸易付款当天或隔天就能到账，而通过代理行、清算行模式进行跨境付款通常有几天的时滞。

她还提到，随着人民币国际化不断推进，人民币的跨境流动日益频繁，CIPS不仅能够作为“高速公路”提高人民币跨境支付结算效率，还能掌握人民币跨境流动情况，为政策制定及落实提供支撑。

中国于2015年10月初上线运行CIPS一期，为境内外金融机构人民币跨境和离岸业务提供资金清算、结算服务；该系统按计划分两期建设。