马来西亚期市：棕榈油期货三日内首次收高，因出口数据强劲

路透吉隆坡3月25日 - 马来西亚棕榈油期货周五收高，为三个交易日以来首次上涨，因船货验证机构数据显示出口增加。

马来西亚6月棕榈油期货 收高1.8%，报每吨2,723马币。

今日稍早曾触及周二达到的两年高位2,726马币，本周迄今已累计升1.4%。

周五成交量为38,170口。

“在过去几天修正走势后，市场又连续上涨，”吉隆坡一交易商称，“似乎是出口良好地支撑了市场。”

船货验证机构ITS数据显示，3月1-25日马来西亚棕榈油出口较上月同期增长12.6%，受对印度和中国出口增加支撑。

据路透调查，印尼2月毛棕榈油产量料下降，受累于干旱及森林火灾。印尼是全球第二大棕榈油生产国。

调查的预估中值显示，2月毛棕榈油产量可能将降至230万吨，低于1月的244万吨，而且是2015年2月以来最低。

大连9月豆油期货 涨0.8%，芝加哥5月豆油合约 跌0.6%。(完)

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