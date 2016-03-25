美国各类经济指标总览--2016/3/25

美国商务部周五公布：美国第四季度国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长1.4%(路透调查预估为成长1.0 %) ，前值为成长1.0%。美国第四季度GDP隐性平减指数终值为上升0.9%(路透调查预估为上升0.9%)，前值为 上升1 .0%。 失业率(%) 4.9 (2月) 4.9 (1月修正) 非农业就业岗位(万) 增加24.2 (2月) 增加17.2 (1月修正值) 平均时薪(%) -0.1 (2月) +0.5% (1月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.2 (2月) 持平 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%) -0.5 (2月) +0.7 (1月) 生产者物价指数(PPI)(%) 持平 (2月) -0.2 (1月) 不包括食品和能源PPI(%) 持平 (2月) +0.4 (1月) 国内生产总值(GDP)(%) +1.4 (第四季终值) +2.0 (第三季终值) GDP平减指数(%) +0.9 (第四季终值) +1.3 (第三季终值) 零售销售(%) -0.1 (2月) -0.4 (1月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差456.8 (1月) 逆差447 (12月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第三季) +0.2 (第二季) 工业生产(%) -0.5 (2月) +0.8 (1月修正值) 产能利用率(%) 76.7 (2月) 77.1 (1月修正值) 初请失业金人数(万人) 26.5 (3月19日当周) 25.9 (3月12日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,930亿 (2月) 盈余551.6亿 (1月) 领先指标(%) 0.1 (2月) -0.2 (1月修正值) 个人所得(%) +0.5 (1月) +0.3 (12月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (1月) -0.1 (12月修正值) 消费者信贷(亿美元) 增加105.4 (1月) 增加213.8 (12月修正值) 企业库存(%) +0.1 (1月) 持平 (12月修正值) 建筑支出(%) +1.5 (1月) +0.6 (12月修正值) 消费者信心 92.2 (2月) 97.8 (1月修正值) 房屋开工(万户) 117.8 (2月) 112 (1月修正值) 建筑许可(万户) 117.7 (2月修正值) 120.4 (1月修正值) 成屋销售(万户) 508 (2月) 547 (1月修正值) 新屋销售(万户) 49.4 (1月) 54.4 (12月修正值) 工厂订单(%) +1.6 (1月) -2.9 (12月) 耐久财(耐用品)订单(%) -2.8 (2月) +4.7 (1月) 供应管理协会非制造业指数 53.4 (2月) 53.5 (1月) 供应管理协会制造业指数 49.5 (2月) 48.2 (1月) 趸售(批发)库存(%) +0.3 (1月) 持平 (12月修正值) 进口物价(%) -0.3 (2月) -1.0 (1月修正值) 出口物价(%) -0.4 (2月) -0.8 (1月) 单位劳工成本(%) +3.3 (第四季修正值) +1.9 (第三季修正值) 非农业生产率(%) -2.2 (第四季修正值) +2.1 (第三季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,253 (第四季) 赤字1,299 (第三季修正值)