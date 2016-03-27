重温稿-中国房地产：深圳加入一线楼市调控，二套房首付及限购门槛均提高

路透上海3月26日 - 深圳市政府周五晚紧急出台楼市新政，成为继上海之后中国又一个加强房地产市场调控的一线城市。自政策发布之日起，该市将二套房首付比例提高至最低四成；非本市户籍居民家庭购房缴纳个人所得税或社保年限要求由一年提高至三年。

深圳市政府网站刊登有关意见称，对购房人家庭名下在本市无房且近两年内无住房贷款记录的，贷款首付比例仍继续执行最低三成；对购房人家庭名下在本市无房但近两年内有住房贷款记录的，或在本市已有一套住房但已结清相应住房贷款的，贷款首付比例执行最低四成。

购房政策方面，本市户籍居民家庭限购两套住房；能提供自购房之日起计算的前三年及以上在本市连续缴纳个人所得税或社会保险证明的非本市户籍居民家庭，限购一套住房。对境外机构和个人购房，严格按照有关政策执行。购房时间的认定，以在本市房地产主管部门信息系统网签购房合同的时间为准。

意见强调，将坚决依法打击和查处虚假“日光盘”、“捂盘惜售”、“阴阳合同”等违法违规行为，规范中介机构和从业人员经营行为；结合前期全市首付贷风险排查情况，继续开展全市金融风险排查和专项整治，严禁互联网金融企业、小额贷款公司等金融机构从事首付贷、众筹购房、过桥贷等金融杠杆配资业务。

此外，该市将加大住房供应力度，通过增加居住用地供应、盘活闲置土地、加大城市更新和棚户区改造力度，从供给侧加快住房有效供应，平衡供求关系。“十三五”期间全市筹集建设40万套、有效供应35万套人才安居和保障性住房，进一步完善多渠道、分层次、广覆盖的住房保障体系。

国家统计局数据显示，2月70城房价同比升幅创下20个月高点，从当月新建商品住宅价格指数来看，深圳市以57.8%的同比增幅领涨全国。 新华社3月初报导称，除政策利好外，借助金融杠杆入市的投机行为也是导致深圳楼市火爆的推手之一，这一现象值得关注，需警惕出现“杠杆上楼市”。

在中国楼市调控“因城施策”总基调下，房价高企的上海周五挥出重拳，提高二套房首付比例并从严执行限购，成为近期首个出台严厉限制政策稳定楼市的一线城市。

自周五开始执行的上海房市新政，具体包括二套普通房首付不低于五成，二套非普通首付不低于七成，购房人须承诺首付款为自有资金；非本市户籍居民家庭购房缴纳个人所得税或社保年限由两年提高至五年；购房人的限购审核将前置至交易备案环节。 （完）

参考详情，请点选 here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)