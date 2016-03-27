金砖国家：3月25日股汇市收盘纵览

路透3月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月25日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.16%，报812.32点。
中国股市：沪综指反弹收升，金融、地产等权重板块走势坚挺助力大盘
中国汇市：美指续升致人民币一周跌0.66%，但贬值预期未明显增强
香港股市：休市
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巴西股市：休市。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.6756/85，上日收报3.6793/12。
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南非股汇市：休市。
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印度股汇市：休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.77%，报862.22点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.03%，报451.63点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.11%，报68.454；卢布兑欧元 升值0.4%，报76.5。(完)
(整理 张若琪 审校 李爽)