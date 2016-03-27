美国与加拿大经济指标预测--3月28日-4月4日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
3月28日当周
3月28日(一)
1230 美国商品贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 逆差622.3
1230 美国实质个人支出(较前月) 2月 -- +0.4%
个人所得(较前月) +0.1% +0.5%
经调整后的个人支出 +0.1% +0.5%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) -- +1.7%
PCE物价指数(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.3%
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 2月 +1.0% -2.5%
1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 3月 -- 负31.80
3月29日(二)
1230 加拿大生产者物价指数(较前月) 2月 -0.2% +0.5%
(较上年同期) -- +1.7%
1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 1月 +0.7% +0.8%
未经季节调整房价指数(较前月) -- 持平
房价指数(较上年同期) +5.9% +5.7%
1400 美国消费者信心指数 3月 94.0 92.2
3月30日(三)
1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 3月 增加19.4 增加21.4
3月31日(四)
1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 3月 -- 61,599
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 1月 +0.3% +0.2%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 3月 50.0 47.6
4月1日(五)
1230 美国非农就业岗位(万人) 3月 增加20.5 增加24.2
民间就业岗位(万人) 增加19.7 增加23
制造业就业岗位(万人) 增加0.3 减少1.6
政府部门就业岗位(万人) -- 增加1.2
失业率 4.9% 4.9%
平均时薪(较前月) +0.2% -0.1%
每周平均工时 34.5 34.4
劳动力就业参与率 -- 62.9%
1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 3月 -- 49.4
1345 美国Markit制造业PMI 3月终值 -- 51.4
1400 美国建筑支出(较前月) 2月 持平 1.5%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 3月 51.0 49.5
制造业投入物价分项指数 -- 38.5
制造业就业分项指数 -- 48.5
制造业新订单分项指数 -- 51.5
1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月终值 90.5 90.0
现况指数 -- 105.6
预期指数 -- 80.0
-- 美国汽车销量年率(万辆) 3月 1,760 1,754
4月4日当周
4月4日(一)
1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 3月 -- 720.8
1400 美国就业趋势指数 3月 -- 129.1
1400 美国工厂订单(较前月) 2月 -1.8% +1.6%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.2%
耐久财(耐用品)订单(较前月) 2月修正值 -- -2.8%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -1.0%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.9%
扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -1.8%
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾
已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾
(整理 李爽 审校 张涛)