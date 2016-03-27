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市场报道 | 2016年 3月 28日 星期一 07:47 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--3月28日-4月4日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值

    3月28日当周

    3月28日(一)
    1230 美国商品贸易收支(亿美元)                    2月初值      --   逆差622.3
    1230 美国实质个人支出(较前月)                       2月       --       +0.4%
             个人所得(较前月)                                   +0.1%      +0.5%
             经调整后的个人支出                                 +0.1%      +0.5%
             核心PCE物价指数(较前月)                            +0.2%      +0.3%
                            (较上年同期)                          --       +1.7%
             PCE物价指数(较前月)                                  --       +0.1%
                        (较上年同期)                              --       +1.3%
    1400 美国成屋待完成销售指数(较前月)            　   2月     +1.0%      -2.5%      
    1430 美国达拉斯联储制造业活动指数                   3月       --     负31.80 
    
    3月29日(二)
    1230 加拿大生产者物价指数(较前月)                   2月     -0.2%      +0.5%
                             (较上年同期)                         --       +1.7%
    1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月)    1月     +0.7%      +0.8%
                        未经季节调整房价指数(较前月)              --        持平
                                房价指数(较上年同期)            +5.9%      +5.7%
    1400 美国消费者信心指数                             3月      94.0       92.2
    
    3月30日(三)
    1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                  3月  增加19.4   增加21.4
    
    3月31日(四)
    1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)             3月      --       61,599
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)                1月    +0.3%       +0.2%
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                  3月     50.0        47.6
    
    4月1日(五)
    1230 美国非农就业岗位(万人)                        3月  增加20.5    增加24.2
             民间就业岗位(万人)                             增加19.7      增加23
             制造业就业岗位(万人)                            增加0.3     减少1.6
             政府部门就业岗位(万人)                              --      增加1.2
             失业率                                             4.9%        4.9%
             平均时薪(较前月)                                  +0.2%       -0.1%
             每周平均工时                                       34.5        34.4
             劳动力就业参与率                                    --        62.9%
    1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI                3月       --         49.4
    1345 美国Markit制造业PMI                       3月终值       --         51.4
    1400 美国建筑支出(较前月)                          2月      持平        1.5%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数               3月      51.0        49.5
             制造业投入物价分项指数                              --         38.5
             制造业就业分项指数                                  --         48.5
             制造业新订单分项指数                                --         51.5
    1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数         3月终值      90.5        90.0
                                  现况指数                       --        105.6
                                  预期指数                       --         80.0
    --   美国汽车销量年率(万辆)                        3月     1,760       1,754
    
    4月4日当周
    
    4月4日(一)
    1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数        3月       --        720.8
    1400 美国就业趋势指数                              3月       --        129.1
    1400 美国工厂订单(较前月)                          2月     -1.8%       +1.6%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                          --        -0.2%
             耐久财(耐用品)订单(较前月)          2月修正值       --        -2.8%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                        --        -1.0%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                        --        -1.9%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                  --        -1.8%    
    (完)
       
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 李爽  审校 张涛)

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