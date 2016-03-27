《中国报摘》--中国证券报3月28日

* 头版头条:

--最新的部分省份城乡居民养老保险工作调度会数据显示，2015年中国城乡居民养老保险平均缴费水平接近230元，参保人数比上年度增加365万人，中国基本完成城乡居民养老保险制度整合。

* 其他:

--总规模百亿元的广东南方媒体融合发展投资基金周末在广州成立，基金由广东南方报业传媒集团有限公司 、广东羊城报业传媒集团有限公司、广东南方广播影视传媒集团有限公司、广东省出版集团有限公司和海通创意资本管理有限公司、中赛信合（北京）投资管理有限公司等金融机构共同发起设立。

--中国保监会通报了2015年保险公司信息披露核查情况。通报称，核查发现问题主要存在于，应当披露的信息未予披露、披露的信息不符合要求、网站展示存在问题、未按要求备案等。

--国家发改委宏观研究院副院长马晓河介绍，监测2012年-2014年国有资本、民营资本，以及港澳资本和欧美资本在中国资本市场的资源投资，结果显示，国有资本在战略性新兴产业的投入资本连续3年严重不足，57%左右的国有资本投向了能源、原材料加工业，20%投向了消费品加工业，36%投向了装备制造业；他建议国企在一般竞争性领域应退让。