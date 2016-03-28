韩国股市：2016年企业IPO规模可望创纪录新高，大财阀准备发力

* 三星、乐天等大公司打算精简业务结构

* 家族经营的企业巨头希望为管理层交接铺路或减轻债务负担

* “财阀”IPO料于2016年筹资至少80亿美元

* 乐天酒店料将创下韩国IPO规模之最

* IPO活动随着韩股上扬而升温，而中国疑虑仍存

路透香港3月28日 - 借助韩国股市反弹的东风，一些韩国大型家族企业今年计划精简公司结构，进行数十亿美元的首次公开招股(IPO)，可望推动今年韩国IPO规模创下纪录高位。

韩国家族运营的企业(或称“财阀”)，诸如三星、斗山和乐天，打算将部分资产上市以精简业务结构、为管理层交接铺路或者减轻债务负担。银行业人士称，这三家财阀以及其他韩国企业今年的IPO计划将至少筹资100亿美元，超过2010年85亿美元的纪录高位。

韩股指标综合股价指数 自2月中以来上涨近10%，而新的IPO计划将检验外资对少量参股韩国最知名家族控股企业的兴趣。不过IPO规模较高，加上相对于今年中国前景令人担忧，韩国国内市场比较稳定，所以至少韩国投资者对国内IPO的兴趣十分浓厚。

“我们必须关注这些上市案，因为它们的规模较大，”友利资产管理的基金经理Park Sung-jin表示。“韩国国家退休基金(NPS)之类的大基金不可能会错过这些IPO，”他说。NPS是全球第三大退休基金，截止2015年底在韩国股市的投资额约为810亿美元。

今年预计进行的IPO中，乐天酒店可能最高筹得50亿美元，成为该国历史上最大规模IPO；制药商三星生物制剂公司与建筑机械制造商--斗山工程机械料分别将筹资20亿美元和10亿美元。

汤森路透旗下IFR报导称，乐天酒店上市案料将在6月下半月展开，而斗山工程机械将在2016年第四季进行IPO。三星生物制剂公司尚未披露IPO的时间安排。

随着投资者对韩国企业IPO的兴趣大涨，较年轻的企业也想分一杯羹，包括韩国最大的手机游戏厂商Netmarble Games，该公司计划通过IPO筹资17亿美元。

尽管上市活动预计大增，但韩国仍远远落后于香港。去年香港IPO总规模达到237亿美元，为全球最大上市地。