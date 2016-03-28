《中国报摘》--其他报纸重要消息3月28日

**上海证券报**

--中国人民银行金融研究所所长姚余栋认为，个税不应作为税收的主要来源，而应作为调节收入分配的主要手段。目前中国个税税率偏高，负激励大，他建议采取两种方式降低个税，一是将劳动最高边际税率从45%一次性降到35%，其二是将累进税制改为20%的单一税制。

--国家能源局日前下发《关于征求做好电力市场建设有关工作的通知（征求意见稿）意见的函》，提出要加快推进电力市场建设试点工作，积极开展竞争性市场试点，扩大直接交易电量规模，拟在2020年实现商业用电量的全部放开。

--中化国际 资产收购Halcyon公司的整合方案公布，经过现金收购、换股等交易后，中化国际占Halcyon公司的股权比例不少于60%。中化国际也将成为全球最大的天然橡胶供应商，公司整合后的销售网络将具备约200万吨的天然橡胶和胶乳的销售能力，营业收入将超过23亿美元。

**证券时报**

--首批5家民营银行近期陆续公布其开业以来的部分经营数据。截至2015年年末，5家民营银行资产规模已达到794亿元。

--一份来自监管层的债券杠杆调查表下发到多家基金公司，要求各家公司按上交所、深交所、银行间分别统计债券持有规模和回购融资余额。这也是去年底中证登、基金业协会、央行调查基金公司专户和子公司债券杠杆情况以来，证监系统再次摸底相关情况。深沪多位固定收益人士认为，考虑到公募有债券杠杆不超过140%的明确要求，此举意在摸清基金公司专户中委外资金的杠杆情况。

**人民日报**

--中国煤炭工业协会煤炭建设协会副秘书长徐亮表示， 2016年煤炭供需总量预计均下降2%左右，煤炭价格将维持低位。但通过2—3年产能的化解和落后煤矿的退出，到2018年，煤炭产量如果能够控制在35亿—36亿吨，供需将达到基本平衡，届时，煤炭行业将真正进入健康可持续的发展状态，煤炭价格也将回归到合理区间。(完)