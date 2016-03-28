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市场报道 | 2016年 3月 28日 星期一 09:00 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--3月28日至4月4日

汤森路透3月28日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明
，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 
    
 开始日期    结束日期   公布时间  公司代码      业绩季度及公司名称
 (日-月-年)  (日-月-年                                                                  
             )                                  
 29-3-2016              NTS       LEN.N         Q1 2016 Lennar Corp 
 29-3-2016              BMO       MKC.N         Q1 2016 McCormick & Company Inc 
 30-3-2016              BMO       PAYX.OQ       Q3 2016 Paychex Inc 
 30-3-2016              BMO       CCL.N         Q1 2016 Carnival Corp 
 31-3-2016              AMC       MU.OQ         Q2 2016 美光(Micron Technology)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 戴素萍 审校 杜明霞)

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