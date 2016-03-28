修正-《中国新债预测》国开行七年债均值定位料偏高，短债需求料尚可

(第二段应为国开债)

* 招标品种：国开行1/3/5/7年固息增发债

* 期限及招标金额：1/3/7年：60亿元；5年：70亿元

* 招标时间：1/3/5年：3月29日9:30-10:30；7年：3月29日9:30-11:20

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间：2.20%-2.35%；2.60%-2.75%；2.93%-3.04%；3.25%-3.35%

* 预测均值: 2.27%；2.69%；2.98%；3.29%

路透上海3月28日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行1-7年四期增发债。路透调查显示，季末临近二级长端金融债调整压力加剧，三期长债招标定位亦偏高，预计明日七年期品种将延续弱势。

同时，国开债短端在配置需求支撑下，一级定位料还将低于二级，但亦需视明日资金面改善情况而定。四期债中标收益率预测均值分别为2.27%、2.69%、2.98%和3.29%。

华北一银行交易员称，整体来看预计明天国开债定位不会太低于二级，“接近二级吧；明天国开发的短期，估计比今天的农发能好一些”。

中国农业发展银行周一下午招标的10年、15年和20年增发债收益率分别为3.4061%、3.9581%和3.9905%，均高于二级市场成交水平，对应投标倍数为2.17倍、3.13倍和2.27倍。

华中一银行交易员表示，国开债一年三年品种预计需求仍强，收益率应低于二级，“看明天的资金了，觉得应该没事”。

华南一银行交易员则认为，季末流动性波动加大，今日资金面偏紧势头如持续，也可能影响短债表现。此外，季末投资额度控制可能影响招标情况，“接近月末了，机构的额度各方面都差不多了，今天农发的需求也明显下来一些了。”

中国银行间市场周一资金面收紧，主要回购利率上涨。交易员称，季末临近大行等主要机构融出规模收缩，央行公开市场亦缩量续做、单日净回笼近千亿，市场流动性预期更趋谨慎，押信用债融资难度明显加大。

中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七年期品种的最新收益率为2.3559%、2.6996%、2.9620%和3.2595%。

明日招标的四期债中，一年、三年期分别为国开行今年第九期 、第八期 增发债，票面利率为2.29%和2.72%；五年、七年期分别为该行今年第六期 、七期 增发债，票面利率为2.96%和3.24%。

具体发行条款如下：

2016年第九、八、六、七期增发债

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发行上限 1/3/7年：60亿元；5年：70亿元

期限/计息方式 1/3/5/7年固息

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 4/1

起息日 1年：3/9；3年：3/3；

5年：2/18；7年：2/25

分销期 3/30-4/1

上市日 4/6

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%