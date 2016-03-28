台湾汇市：台币盘初因美元持强走贬，观望外资动向

路透台北3月28日 - 台币兑美元 周一盘初实质交易走贬，汇银人士指出，因美元持续偏强，不过国际金融市场因复活节休市，使得市场观望气氛偏浓。

汇银人士指出，本周美国有诸多重要经济数据发布，美联储主席叶伦等官员也要发表讲话，盘面变数不少。将观察外资在复活节假期结束后的动向，以及出口商季底的例行性抛汇动作，才能决定台币走向。

〞不敢轻举妄动，就先跟着亚币波动。〞一位商银交易主管说。

他们认为，本周是季底，出口商仍有作帐需求，因此对台币将形成支撑。但最主要还是要看外资是否继续汇入或转向汇出。

今日台币实质交易区间在32.687-32.717，上日实质交易区间在32.576-32.680。

本地时间10:15，韩元兑美元 报1,171.2，上日收在1,169.2；台股加权指数 则小涨0.19%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.585/32.635，上日收在32.495。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.650-32.750

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