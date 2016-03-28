台湾债市：指标券殖利率早盘走扬，因交易商调整部位市场追价意愿低

路透台北3月28日 - 台湾五、10年指标公债殖利率周一早盘续升。交易员表示，受央行仅降息半码、隔夜拆款利率却未同步调降双重打击，今天交易商持续调整部位，惟市场追价意愿低，带动殖利率持续弹升。

他们指出，今天市场上没有新的消息刺激且无新的炒作题议，而上周五标售五年105/5期公债又标的不错，加上台股早盘走涨，市场观望气氛转趋浓厚，料短线将呈量缩盘整格局。

〞没人要追价，没有新消息和议题，今天没有人要动啦，这个盘需要新筹码加入，接下来重点是看20年。〞一位大型证券商交易员说。

一位大型外商交易员说，事实上，央行降息前市场都觉殖利利率已到底部，而央行降息结果亦符合市场大部分的预期，今天大家持续调整部位带动殖利率往上弹，料五年券须弹至0.58-0.60%才有人愿意接手。

台湾央行周五表示，财政部委托标售的五年105/5期公债 得标利率为0.548%，此高于市场预估的0.495-0.52%区间，较前期同年期公债的0.845%走跌29.7个基点。

本地时间10:59时，台湾股市 上涨0.03%。

交易员预估，今日10年券105/4 期殖利率主要区间暂看在0.82-0.84%，五年券105/5 期发行前交易殖利率则在0.53-0.56%。

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