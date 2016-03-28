更正-****日韩经济指标预测--3月29日-4月5日****

(更正：因译文有误，3月28日日本零售销售数据公布时间应为“2350”，非“2330”) 以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月28日当周 3月28日(一) 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 2月 -1.5% -3.1% 所有家庭支出(较前月) +0.5% -0.6% 2330 日本求才求职比 2月 1.29 1.28 失业率 3.2% 3.2% 2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 +1.7% -0.1% 3月29日(二) 2350 日本工业生产 2月初值 -6.0% +3.7% 一个月预估值 -- -5.2% 两个月预估值 -- +3.1% 3月30日(三) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 4月 -- 65 2300 韩国工业生产(较上年同期) 2月 -- -1.9% 工业生产(较上月) -- -1.8% 服务业产出(较前月) -- -0.9% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超22,768 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超6,776 3月31日(四) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 2月 -- -13.8% 房屋开工(较上年同期) -2.4% +0.2% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) -- +1.3% 2300 韩国经常账收支(亿美元) 2月 -- 盈余112.7 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第一季 正8 正12 央行短观大型非制造业景气判断指数 正24 正25 央行短观小型制造业景气判断指数 负3 零 央行短观小型非制造业景气判断指数 正4 正5 央行短观大型企业资本支出预估 -0.7% +10.8% 央行短观小型企业资本支出预估 -21.0% -0.2% 4月1日(五) 0000 韩国出口(较上年同期) 3月初值 -- -12.2% 进口(较上年同期) -- -14.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差74.0 0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 48.7 0200 日本日经制造业PMI 3月 -- 49.1 4月4日当周 4月4日(一) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 3月 -- 3,657.6 4月5日(二) 0000 日本加班工资 2月 -- -1.3% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结