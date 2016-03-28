《台湾重要政经日程》--3月28日-10月10日

****日韩经济指标预测--1月19日-1月26日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,065 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,468 1月19日(四) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 -- 正16 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布 1月23日当周 1月23日(一) 2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 94 1月24日(二) 0030