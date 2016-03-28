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亚洲 | 2016年 3月 28日 星期一 12:01 BJT

中国货币市场：资金面供给收敛体现跨季压力，公开市场净回笼添谨慎

路透上海3月28日 - 中国银行间市场周一早盘资金面收紧，主要回购利率上涨。交易员
称，季末临近大行等主要机构融出规模收缩，央行公开市场亦缩量续做、单日净回笼近千亿
，市场流动性预期更趋谨慎，押信用债融资难度明显加大。
    
    上海一券商交易员称，早间资金面偏紧，隔夜及七天供给均少，“出14、21天的为主，
但量也不多；大行出的少了，有的都没出，股份行也有在借的。”
    
    她并称，受机构季末额度控制影响，质押信用债更难借，价格加点也比较高。
    
    上海一银行交易员称，季末资金面情绪脆弱，“短期流动性还是靠公开市场去维持，公
开市场一有变化，资金面也会产生比较大的波动。”
    
    他认为，受外汇占款下降、缴税等影响，银行超储水平下降，月中传闻的MLF(中期借贷
便利)未落地，货币市场要维持平稳，仍依赖央行逆回购的滚动操作。本周公开市场到期量
较大，继续观察央行会否加大对冲投放力度。
    
    中国央行公开市场今日进行350亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，
单日净回笼950亿元，为连续第二个交易日单日净回笼。上周央行公开市场累计净投放1,800
亿元。 
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:48                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    1.9754     1.9724      +0.30
      七天                     2.3086     2.2946      +1.40
                                                  
      14天                     2.9096     2.7144     +19.52
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    2.8500     2.3700     +48.00
                                                  
      七天                     2.9500     2.5000     +45.00
                                                  
      14天                     2.5300     2.3600     +17.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    1.9900     1.9800      +1.00
                                                  
      七天                     2.4000     2.3500      +5.00
                                                  
      14天                     3.2000     3.1000     +10.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   1.9920     1.9890      +0.30
                                                  
       七天                    2.3010     2.3000      +0.10
                                                  
       三个月                  2.7970     2.7970      +0.00
                                                  
 (完)

 (发稿 吕雯瑾；; 审校  黄凯)

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