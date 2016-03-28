中国货币市场：资金面供给收敛体现跨季压力，公开市场净回笼添谨慎

路透上海3月28日 - 中国银行间市场周一早盘资金面收紧，主要回购利率上涨。交易员 称，季末临近大行等主要机构融出规模收缩，央行公开市场亦缩量续做、单日净回笼近千亿 ，市场流动性预期更趋谨慎，押信用债融资难度明显加大。 上海一券商交易员称，早间资金面偏紧，隔夜及七天供给均少，“出14、21天的为主， 但量也不多；大行出的少了，有的都没出，股份行也有在借的。” 她并称，受机构季末额度控制影响，质押信用债更难借，价格加点也比较高。 上海一银行交易员称，季末资金面情绪脆弱，“短期流动性还是靠公开市场去维持，公 开市场一有变化，资金面也会产生比较大的波动。” 他认为，受外汇占款下降、缴税等影响，银行超储水平下降，月中传闻的MLF(中期借贷 便利)未落地，货币市场要维持平稳，仍依赖央行逆回购的滚动操作。本周公开市场到期量 较大，继续观察央行会否加大对冲投放力度。 中国央行公开市场今日进行350亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%， 单日净回笼950亿元，为连续第二个交易日单日净回笼。上周央行公开市场累计净投放1,800 亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9754 1.9724 +0.30 七天 2.3086 2.2946 +1.40 14天 2.9096 2.7144 +19.52 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.8500 2.3700 +48.00 七天 2.9500 2.5000 +45.00 14天 2.5300 2.3600 +17.00 回购定盘利率 其中:隔夜 1.9900 1.9800 +1.00 七天 2.4000 2.3500 +5.00 14天 3.2000 3.1000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 1.9920 1.9890 +0.30 七天 2.3010 2.3000 +0.10 三个月 2.7970 2.7970 +0.00 (完) (发稿 吕雯瑾；; 审校 黄凯)