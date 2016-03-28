修正-中国债市动态：现券弱势因降杠杆及通胀担忧，10年国开新券终出山

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路透上海3月28日 - 中国银行间市场周一现券收益率整体攀升，因债市降杠杆以及通胀压力加大等忧虑；而市场期待已久的国开10年新券160218终于出山，则进一步对目前的国开10年活跃券150218施压，其收益率继续领涨。

交易员并指出，尽管目前配置需求仍在，但在一系列不确定性的影响下，债市难现持续做多动力，整体偏弱震荡格局料延续。

上海一银行交易员称，“收益率上了3-4个点吧，150218上的比较多，3-5年（金融债）也上了，上周没怎么动，算补涨吧；最近（监管层）调研杠杆的消息比较多，大家还是有有点担心。”

他谈到，相对于金融债，国债相对坚挺一些，10年国债在2.90%一线一直有较强的买盘支撑，不过目前市场情绪不高，难有太明显的机会出现，“今年确实不好做，还是看小波段吧。”

中国国家信息中心周一发布的报告称，中国整体杠杆率虽然保持适中的水平，债务风险处于可控区间，但是杠杆率上升较快，结构性问题突出。

而近期国开10年活跃券150218的弱势，主要归结于新券将发行的预期，而本周10年新券就将面世，150218的收益率可能仍有一定调整空间。

北京一券商交易员预计，150218与农发10年活跃券160408的利差将会收敛至5个基点（bp）以内，而从目前160408券3.37%的收益率看，150218还有一定调整空间，“近期这种弱势震荡格局，（两只券利差缩小）会比较快地实现。”

国开行周一公告，将于周四(31日)招标发行两期固息债，总额不超过150亿元人民币，期限包括10年和20年。其中10年期为国开行2016年第10期新发债。

剩余期限近10年的指标券150218国开债最新报价 在3.2850%/3.2750%，上日尾盘为3.2350%/3.23%。