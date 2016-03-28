中国汇市：人民币早盘窄幅整理中间价则创三周新低，贬值预期继续淡化

* 人民币早盘窄幅整理成交略放大

* 中间价跌至三周新低

* 客盘结汇需求上升，持续淡化贬值预期

* 市场价较中间价高，央行干预压力下降

路透上海3月28日 - 人民币兑美元即期 周一早盘窄幅波动成交略有放大，中间价则续跌创三周新低。交易员称，近期客盘结汇需求上升，客盘结售汇基本平衡甚至可能略偏结汇。除非国际美元再度大幅转强，后续略偏结汇状况料仍维持。

他们并指出，近期人民币市场价持续较中间价高，贬值预期明显淡化，央行调控已然显效，干预压力亦下降；当然人民币在保持一篮子货币基本稳定前提下，美元走向仍将是中间价的关键指引。

“flow（客盘）情况已经改变了，结汇应该已经略占上风，虽然不一定代表市场的真实意愿，但确实市场已经自发平衡了，央行也不用出来了。”一中资行交易员称。

另一中资行交易员指出，如果客盘结汇需求继续释放，将明显缓解资本外流压力，外储下降压力也将随之缓解。

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(25日)的人民币汇率指数为98.16，较前周微升0.11%，较2014年底下跌1.84%；此前该指数出现连续三周下跌，并创出该数据公布来最低水平。不过人民币汇率指数波幅仍相当有限，明显不及美元指数和人民币兑美元。

前国家外管局国际收支司司长管涛称，从各个维度看，无论是“藏汇于民”还是“债务偿还”都已取得了不同程度的进展，资本持续流出的动能在迅速消耗。下一步外汇市场维稳的压力将主要来自外汇进一步分流。

北京时间11:49，人民币兑美元 即期报6.5149元，上日收报6.5154元。今日人民币兑美元中间价 报6.5232元，上日中间价为6.5223元。人民币兑美元即期成交额 为85.08亿美元，上日半日为62亿美元。

全球汇市方面，美元兑欧元和日圆周一小幅上涨；美元上周有所反弹，因美联储官员发表一系列支持更多升息次数的讲话。本周美国将公布一系列经济指标，投资者可从中一窥美国经济是否强进到足以承受数次加息的影响。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.709元, 上日尾盘为6.708元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5255元, 上一交易日尾盘报6.5265元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5161；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。