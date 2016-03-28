台湾股市：连五日收黑指数跌破8,700点，短线观察外资动向

路透台北3月28日 - 台湾股市周一收小跌，呈连五跌走势。分析师表示，受即将来临的清明节长假效应影向，加上短线涨幅已大，今天台股随亚股处于高档震荡，收盘指数跌破8,700点，但仍收在月线8,685点之上，显示多头尚未弃守；短线观察重点在外资动向。

台湾加权股价指数 收低0.17%,至8,690.45点；今日成交初值 669.74亿台币，上个交易日修正后669.72亿台币。

〞本周三摩台指要结算，目前外资在期货市场依旧是净多单，有利多头。〞日盛投顾分析师钟国忠说。

但他表示，外资罕见在台股期、现货同步调节，短线未有转向迹象，料将以防守代替攻击；但不论是长假效应或是年报效应，指数自低档已上涨逾一千点，市场观望气氛较浓。

兆丰投顾不愿具名分析师说，今天指数虽收黑，但仍收在月线之上，显示多头尚未弃守但持观望态度，短线观察重点在外资是否持续买超，料在外资反手由买转卖前，指数将持续处于高档震荡。

他们并称，因外资在台股已连续21个交易日买超，买超金额逾1,500亿台币，料外资未来再大买的机率不大，本土法人不愿为外资〞抬轿〞，买盘更趋观望，使大盘陷入盘整。

分析师预估，明日指数区间暂看8,685-8,700点。