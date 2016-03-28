《路透晚报》--3月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：1-2月工业企业利润增4.8%结束七连跌，但面临困难仍较多

中国国家统计局公布，1-2月规模以上工业企业实现利润7,807.1亿元人民币，同比增长4.8%，结束此前连七月负增长，且增幅创下2014年7月以来新高；不过这与上年同期基数较低有关，工业企业生产经营面临的困难仍然较多。 此前财政部公布，今年前两月国有企业利润同比继续下滑，地方国企利润降幅尤为明显，超过40%。

--中国经济：整体杠杆率保持适中，但结构性问题突出--国家信息中心

中国国家信息中心报告称，中国整体杠杆率虽然保持适中的水平，债务风险处于可控区间，但是杠杆率上升较快，结构性问题突出。非金融企业部门的杠杆率过高，其债务风险主要集中于产能过剩的国有企业，地方政府债务增长过快，而中央政府和居民部门杠杆率水平相对较低。

--中国经济：一季度增速预计下滑至6.7%左右，二季度约为6.8%--社科院

中国社科院财经战略研究院最新报告称，一季度中国经济增速预计下滑至6.7%左右，二季度有望基本企稳、保持在6.8%左右。

--中国经济：2016年第一季企业招聘减少，资本支出创五年最低--褐皮书

一项民间调查显示，2016年第一季中国公司的资本支出降到至少五年最低，突显出即便政府加大政策支持力度，以避免增长放缓加快，但经济的疲软状态依然挥之不去。

--台湾数据：2月景气对策信号连九个月为代表低迷的蓝灯--国发会

台湾国家发展委员会称，2月景气对策信号连续第九个月呈现代表景气低迷的蓝灯，综合判断分数较上月增加2分至16分。

【金融】

--中国金融：央行要求上海的银行对于投资投机购房从严确定首付比例和利率

在上海市政府发布并实施楼市调控新政后，中国央行上海分行和上海银监局亦下发通知，要求辖内各商业银行认真落实差别化个人住房信贷政策，对于有投资、投机性购房特征的，商业银行要从严确定首付款比例和利率。

--中国房地产：深圳加入一线楼市调控，二套房首付及限购门槛均提高

深圳市政府周五晚紧急出台楼市新政，成为继上海之后中国又一个加强房地产市场调控的一线城市。自政策发布之日起，该市将二套房首付比例提高至最低四成；非本市户籍居民家庭购房缴纳个人所得税或社保年限要求由一年提高至三年。

--中国房地产：江苏省将严格区分首次和首套住房，信贷支持合理需求

中国人民银行南京分行和江苏银监局最新发布通知，将严格区分“首次购买普通住房”和“首套普通自住房”，对于有购房贷款记录的借款人家庭，不得纳入“首次购买普通住房”支持对象。

--《焦点》中国私募基金粉墨登场，将成不良资产处置盛宴座上宾

伴随着中国经济减速，新一轮的金融机构不良资产处置高潮亦正在迫近。但不同于上一轮四大国有资产管理公司（AMC）及外资投行成为绝对主角，在当前资产证券化的大趋势下，私募投资基金无疑将在其中扮演一个重要角色。

--中国金融：共同基金瞄准商品期货，押注资源业改革带来红利

中国的共同基金行业正致力于开发与国内大宗商品期货相关的投资产品，缘起是国内出台改革计划治理资源行业长期存在的供应过剩问题，基金于是押注这些计划将会推高原材料价格。

--博鳌论坛：亚投行行长金立群称，有30个国家正在申请加入

亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)行长金立群表示，亚投行已有57个成员国，目前还有30个国家正在申请加入。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行350亿元七天逆回购，单日净回笼950亿

中国央行公开市场今日进行350亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净回笼950亿元。

--新债招标：农发行10年增发债收益率3.4061%，15年3.9581%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的10年、15年和20年增发债收益率分 别为3.4061%、3.9581%和3.9905%，对应投标倍数为2.17倍、3.13倍和2.27倍。

--中国货币市场：资金面供给收敛体现跨季压力，公开市场净回笼添谨慎

中国银行间市场早盘资金面收紧，主要回购利率上涨。交易员称，季末临近大行等主要机构融出规模收缩，央行公开市场亦缩量续做、单日净回笼近千亿，市场流动性预期更趋谨慎，押信用债融资难度明显加大。

--中国债市动态：现券弱势因降杠杆及通胀担忧，10年国开新券终出山

中国银行间市场现券收益率整体攀升，因债市降杠杆以及通胀压力加大等忧虑；而市场期待已久的国开10年新券160218终于出山，则进一步对目前的国开10年活跃券150218施压，其收益率继续领涨。

--新债招标：辽宁三至10年一般地方债利率较下限上浮30-35个bp--业内人士

业内人士透露，辽宁省下午招标的三至10年期一般地方债，中标利率为2.63%、2.85%、3.14%和3.18%，较投标区间下限上浮30-35个基点(bp)，对应投标倍数1.24倍、1.40倍、1.25倍和1.28倍。

--新债招标：四川三至10年一般地方债利率较下限上浮20-25个bp--业内人士

业内人士透露，四川省上午招标的三至10年期一般地方债，中标利率为2.53%、2.75%、3.04%和3.08%，较投标区间下限上浮20-25个基点(bp)，对应投标倍数1.78倍、1.46倍、1.51倍和1.93倍。

--中国信用债：东北特钢称10亿超短融本息偿付存不确定性，且短融实质违约

东北特殊钢集团公告称，由于公司流动性紧张，其发行的超短期融资券15东特钢SCP001兑付资金尚未落实，下周二(4月5日)10.15亿元人民币的本息偿付存在不确定性。

【外汇】

--中国数据：2月国际货物和服务贸易顺差环比大幅收窄逾七成--外管局

中国国家外汇管理局称，中国国际收支口径下的2月国际货物和服务贸易顺差99亿美元，较1月大幅收窄逾七成；其中，2月服务贸易逆差160亿美元，较上月收窄逾两成。

--中国汇市：人民币窄幅波动微收跌但仍高于中间价，贬值预期继续淡化

人民币兑美元即期窄幅波动微收跌，成交放大，中间价则续跌创三周新低。交易员称，近期客盘结汇需求上升，客盘结售汇基本平衡甚至可能略偏结汇。除非国际美元再度大幅转强，后续略偏结汇状况料仍维持。

--中国汇市：人民币汇率三个指数均回升

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(25日)的人民币汇率指数为98.16，较前周微升0.11%，较2014年底下跌1.84%；此前该指数出现连续三周下跌，并创出该数据公布来最低水平。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收跌，上攻动力不足大盘冲高回落

中国股市沪综指震荡收跌。分析师指出，周末经济数据偏暖，今日早盘市场延续上周五尾盘反抽之势高开，但随后逐级下探，60日均线和沪综指3,000点整数关口的压力持续施压，尾盘大盘出现小幅跳水。食品饮料、餐饮旅游等防御性板块则再度受到资金青睐。

--中国能源：可再生能源发电全额保障收购办法出台，适用非水可再生能源

中国国家发展和改革委员会称，出台可再生能源发电全额保障性收购管理办法，以保障非化石能源消费比重目标的实现。该办法适用于风力发电、太阳能发电、生物质能发电、地热能发电、海洋能发电等非水可再生能源。

--中国个股：中化国际拟收购新加坡Halcyon，整合后成全球最大天胶供应商

中国中化国际（控股）股份有限公司公告称，子公司中化国际新加坡拟收购新加坡Halcyon Agri公司HALC.SI主要股东股权并要约收购，之后经过一系列整合，中化国际将成为全球最大天然橡胶供应商。

--台湾个股：台积电与南京市政府签定协议，将投资30亿美元成立晶圆厂

全球晶圆代工大厂--台湾台积电表示，与南京市政府签订投资协议书，台积电将投资30亿美元在南京市成立百分之百持有的台积电(南京)有限公司，此公司下设一座12寸晶圆厂以及一个设计服务中心。

--企业并购：日本夏普和台湾鸿海将很快签署合并协议--消息人士