国际油市：油价扩大近几周涨幅，复活节假期令交投清淡

油价已从1月触及的多年低点上涨了约50%。

美国石油产量下降和汽油需求强劲，是油价回升的部分原因，但主要还是主要产油国计划把产量冻结在1月高位的功劳。

产油国定于4月17日召开会议，讨论冻产计划。

根据装船数据和业内消息人士，3月迄今石油输出国组织(OPEC)成员国伊拉克的石油出口一直持稳，目前来看该国石油出口迅猛增长的趋势已告一段落。

IHS高级石油天然气分析师Victor Shum表示，短期而言，投资者将关注定于本周稍后公布的美国1月产量数据。

“若产量高于每日920桶，则预示着美国产量有着更大韧性，”Shum说。

新华OGP周一称，2月末成品油库存环比增长17.3%，触及四年最高水准，2月末商业原油库存环比增长1.1%。 (完)

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