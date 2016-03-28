更新版 1-中国汇市：人民币窄幅波动微收跌但仍高于中间价，贬值预期继续淡化

* 人民币窄幅波动微收跌，成交放大

* 中间价跌至三周新低

* 客盘结汇需求上升，持续淡化贬值预期

* 市场价较中间价高，央行干预压力下降 (新增评论并更新收盘报价)

路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期 周一窄幅波动微收跌，成交放大，中间价则续跌创三周新低。交易员称，近期客盘结汇需求上升，客盘结售汇基本平衡甚至可能略偏结汇。除非国际美元再度大幅转强，后续略偏结汇状况料仍维持。

他们并指出，近期人民币市场价持续较中间价高，贬值预期明显淡化，央行调控已然显效，干预压力亦下降；当然人民币在保持一篮子货币基本稳定前提下，美元走向仍将是中间价的关键指引。

“flow（客盘）情况已经改变了，结汇应该已经略占上风，虽然不一定代表市场的真实意愿，但确实市场已经自发平衡了，央行也不用出来了。”一中资行交易员称。

另一中资行交易员指出，如果客盘结汇需求继续释放，将明显缓解资本外流压力，外储下降压力也将随之缓解。

亦有外资行交易员提到，今日掉期市场标准期限成交活跃，中资大行卖盘让一年期掉期 下行近5%，“买的话比较好买，基本上价格都可以谈下来；出的话不太好出。”

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(25日)的人民币汇率指数为98.16，较前周微升0.11%，较2014年底下跌1.84%；此前该指数出现连续三周下跌，并创出该数据公布来最低水平。不过人民币汇率指数波幅仍相当有限，明显不及美元指数和人民币兑美元。

前国家外管局国际收支司司长管涛称，从各个维度看，无论是“藏汇于民”还是“债务偿还”都已取得了不同程度的进展，资本持续流出的动能在迅速消耗。下一步外汇市场维稳的压力将主要来自外汇进一步分流。

中国国家外汇管理局周一称，中国国际收支口径下的2月国际货物和服务贸易顺差99亿美元，较1月大幅收窄逾七成；其中，2月服务贸易逆差160亿美元，较上月收窄逾两成。

全球汇市方面，美元/日圆周一小幅上涨。美元上周有所反弹，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员发表一系列支持更多升息次数的讲话。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5160 6.5154 -0.01% 中间价 6.5232 6.5223 -0.01% 成交额 203.28亿美元 124.19亿美元 日内波动幅度(pips) 89 日高6.5114 日低6.5203 今年以来升贬幅度 -0.34% 2005年汇改以来升贬幅度 27.02% 一年期美元/人民币掉期 +685

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.521 6.5265 一年期NDF 6.694 6.708

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5127；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。