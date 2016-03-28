台湾汇市：台币微收升结束连三贬，随亚币观望美国数据等变数厘清

* 随亚币震荡收高，结束连三贬

* 美联储官员谈话与经济数据料牵动后市

* 明日实质区间看32.600-32.750

路透台北3月28日 - 台币兑美元 周一微幅收升，结束连三贬格局。汇银人士表示，受国际金融市场因复活节休市影响，台币交投缺乏方向，午后亚币走势略强，台币也随之收高，但实质价位仍偏贬。

他们指出，本周美国有诸多重要经济数据发布，美联储主席叶伦等官员也要发表讲话，盘面变数不少。将观察外资在复活节假期结束后的动向，以及出口商季底的例行性抛汇动作，才能决定台币走向。

〞上、下午盘气氛不太一样，外资也是早上买(美元)、下午卖。〞一位公股银行交易人士说。

交易人士指出，近期外资已从汇入转变成有进有出，主要因上周多位美联储官员发表偏向鹰派的讲话。本周美联储主席叶伦和纽约联邦储备银行总裁杜德利也将发表谈话，市场将从中寻求升息时点会发生在4月或6月的蛛丝马迹。

他们认为，本周是季底，出口商仍有作帐需求，因此对台币将形成支撑，但最主要还是要看外资是否继续汇入或转向汇出。

东南亚多数货币周一走坚，不过在美国经济数据揭晓、以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话前，市场谨慎的氛围还是限制了涨幅。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘加大；目前一个月美元/台币远汇 报32.565/32.585，上日收在32.495。

交易员估计，明日台币汇价先看32.600-32.750。台币今日主要交易区间在32.631-32.717，上日在32.576-32.680。

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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

元 亿美元

报价 台北外汇经纪公 32.720 32.766 32.631-32.750 32.700 5.54 7.20 司 元太外汇经纪公 32.718 32.762 32.640-32.720 32.700 2.22 2.46 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF)

美元/台币一个月期 -0.070/-0.050 -0.040/-0.020 美元/台币六个月期 -0.055/-0.015 -0.025/0.015 (完)

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 张喜良)