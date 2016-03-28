中国新债：广东省下周二将招标发行317亿元一般和专项地方债

路透北京3月28日 - 中国广东省财政厅周一公告，将于下周二(4月5日)招标发行总额317亿元人民币地方债，其中一般债券287亿元，专项债券30亿元。

上述一般地方债为广东省今年第二批，全部为置换债券，期限包括三年、五年、七年和10年。发行规模上，除三年期为28.7亿元外，其余三期均为86.1亿元。

专项债也为该省今年第二批，含五年、七年及10年三个期限，计划发行规模分别为15亿元、6亿元和9亿元。

招标时间上，一般债为4月5日下午14:00-14:40，专项债为15:00-15:40；均自4月6日起发行并计息，当日发行结束。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券的评级均为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

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here (发稿 侯向明；审校 张喜良)