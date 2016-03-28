亚洲橡胶：TOCOM期胶上涨近2%，受日圆贬值及油价上涨扶助

油价周一在三天假期之后上涨，扩大最近几周的涨幅，因市场乐观认为，主要产油国可能会实施冻产措施。不过今天一些市场继续因复活节假期而休市，市场成交清淡。

新的9月期胶 <0#2JRU:>收高3.3日圆或1.9%，报每公斤180.5日圆，开盘价为177.2日圆，盘中曾升至181.2日圆高点。

“橡胶价格在日圆下跌后上升，”乐天证券的大宗商品分析师Satoru Yoshida说。

美元兑日圆 上涨0.4%至113.51日圆，从3月17日所及六个半月低点110.67稳步复苏的势头没有改变，当时的美联储政策会议令市场认为，美国不会很快再度升息。

“TOCOM期胶本周可能试图维持在180日圆上方。如能成功守在该水平上方，则期胶价格将获得更强劲的动能，”Yoshida说。

上海期交所交投最活跃的9月期胶 下跌85元人民币，收报每吨11,540元(1,771.35美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)4月期胶 最新报每公斤129.8美分，下跌0.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧/汪红英；审校 艾茂林/王兴亚)