重温稿-台湾货币市场：短率大致持稳，季底最后一周市场谨慎以对

* 短率持稳，月内短钱偏多跨月仍少 * 票券商缺口很小 * RP利率持稳 记者 高洁如 路透台北3月28日 - 台湾银行间短率周一大致持平。资金调度人员表示，市场资金多缺 不一，月内资金偏多、跨月的供给仍少，但目前为止，整体需求并不大，调度有序；因本周 为季底最后一周，市场谨慎以对。 他们指出，时近月底，大型银行对跨月资金供给不一，这令资金情况更显诡谲多变。由 于上周四央行宣布降息，周五包括短票和债券附买回市场利率已先小跌反应，若是本周资金 反转变多，不排除短率还有小跌空间。 〞今天算很平稳，没有人大缺。只是月内的钱多了一点，〞一位中型银行交易员表示。 也有银行指出，票券商能从大型银行调入二周的跨提存期资金，这大大纾解了紧张气氛 ；本周的资金情势先以平稳看待。 本地时间17:57 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.720 32.766 台湾加权股价指数<.TWII 8,690.45 8,704.97 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.202% 0.202% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.260% 0.200-0.280% --一周拆款利率区间 0.200-0.360 0.210-0.380% --两周拆款利率区间 0.250-0.395% 0.320-0.390% **票券商缺口很小** 短票市场方面，大型票券商指出，因本周是季底最后一周，先前已提前将资金的落点调 开本周，本周的缺口相当小。 票券商表示，尽管今日少有银行可以借入跨月拆出，不过在先前已控管资金落点下，调 度也算相当平顺，若是资金仍充裕，则会在本周试着将利率引导向下。 〞这周发行很少，我们之前都避开了，〞一位大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月30天期利率主要成交在0.35-0.36%、仍有少 数成交在0.37%，但仍以低位居多；此情况大致同上日。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.35 9%，前日0.362%；上日区间在0.30-0.40%，前日在0.30-0.38%；上日成交量137.6亿台币， 前日在109.74亿台币。 台湾央行周一发行37亿台币定存单，与今日到期金额5亿台币相较，存单发行余额增3 2 亿。 本周央行定存单到期1兆1,098.95亿台币，本周到期余日的落点分别为：周二4,987.15 亿台币、周三2,171亿台币、周四2,698.8亿台币、周五1,237亿台币。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为610亿台币，累积超额准备6,529亿台币、加 计前期1%的超额准备为7,976亿台币。 **RP利率大致持稳** 债券附买回(RP)市场方面，证券交易员表示，今日投信有赎回、也有多钱，但出入的量 都不大。至于寿险和银行资金都平稳，季底来临之前债券附买回利率相对稳定。 他们表示，近期有不少美元债要交割，周三也有公债交割300亿台币，不过本周五是期 底的最末日，不排除银行仍有积数待消化，若资金浮滥，届时债券附买回利率可能向下调整 。 3/29(周二)有Bank of America发行3.79亿美元债；30日(周三)则有财政部发行五年期 公债105/5期，金额300亿台币。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.32-0.33%，同上日，少量 的月内成交在0.30%；短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.40-0.42%，同于 上日。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率较上日平稳，短天期公债附买回利率 主要在0.23-0.28%；公司债附买回利率主要成交也同上日，在0.23-0.32%。(完) (审校 张喜良)