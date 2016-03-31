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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 12:41 BJT

《台湾新债预测》20年105/6公债得标利率料在1.36-1.40%

* 标售标的：20年公债105/6
    * 标售时间：周五(4月1日)
    * 标售金额：预估300亿台币
    * 预测中值：1.36-1.40%
    * 受访机构：10家

    路透台北3月31日 - 台湾央行周五(1日)将代财政部标售20年期公债105/6 。路透调查显示，
央行这次只降息半码，且未调降隔夜拆款利率，显然央行降息边际效益已递减；再加上近期有大型寿险公司大
卖20年期冷券，因潜在卖压沉重，料殖利率大幅下跌空间有限，本期得标利率落在1.36-1.40%。
       
    路透周四采访10家金融机构，包括五家大型银行、四家大型寿险公司及一家大型证券商。预估大区间落在
1.29-1.45%间。    
    
    以下为交易员观点整理：
    
    --央行降息边际效益已经递减，央行这次只降半码而且没有调降隔拆利率，央行降息后即利多出尽；再者
，央行对救景气的态度并不是很积极。
    --20年期公债毕竟是长券要长抱，目前殖利率已在底部了，往下空间有限。
    --这期是寿险盘，大型银行和寿险公司都想多拿一点，但大家应该会把利率写高一点，估1.40%以下的量
应该不会太大。
    --最近有特定的金融机构大卖20年期冷门券，因为有人不断在市场上倒货，预估利率应该会往上写。
    --目前市场气氛偏空、多头气氛较差，估殖利率下档空间应有限，但往上档空间也不大；大家都希望能标
高一点，但1.45%财政部就会出来截标。
    --发行前交易目前都没有成交，20年期是长券风险较大，尤其是利率一旦反转时曝险程度就很大，银行不
太着墨。
    --接下来还要标30年券，这期先测试寿险的买盘，央行降息后利差空间越来越小，有人已预测6月央行可
能会收手、不再降息。
    --美国联邦准备理事会(FED)主席叶伦发表偏鸽派言论后，近日国际热钱大举涌入、台币等亚币狂升，新
一波热钱派对隐然成形，资金多少有排挤效应，殖利率不致再大跌。
  
    本次105/6期公债预计标售300亿台币。周四发行前交易报价在1.3950/1.3600%。

    前次同天期公债105/2期公债 得标利率为1.496%；银行业得标比重61.83%、证券业4.67%、票
券业0.5%、保险业33%。 (完)
    
    
    以下为各金融机构的预期区间： 
    
                        
    金融机构          区间低位    区间高位(%)     
    -------------------------------------------
    大型银行一         1.29        1.32  
    大型银行二         1.31        1.35           
    大型银行三         1.35        1.40      
    大型银行四         1.38        1.45
    大型银行五         1.40        1.42               
    大型寿险公司一     1.35        1.40            
    大型寿险公司二     1.36        1.39            
    大型寿险公司三     1.36        1.38                
    大型寿险公司四     1.40        1.45          
    大型证券商         1.38        1.45              
    -------------------------------------------
    中  值             1.36        1.40 (完)  

 (记者 罗两莎；审校 曾祥进)

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