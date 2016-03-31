《台湾新债预测》20年105/6公债得标利率料在1.36-1.40%

* 标售标的：20年公债105/6 * 标售时间：周五(4月1日) * 标售金额：预估300亿台币 * 预测中值：1.36-1.40% * 受访机构：10家 路透台北3月31日 - 台湾央行周五(1日)将代财政部标售20年期公债105/6 。路透调查显示， 央行这次只降息半码，且未调降隔夜拆款利率，显然央行降息边际效益已递减；再加上近期有大型寿险公司大 卖20年期冷券，因潜在卖压沉重，料殖利率大幅下跌空间有限，本期得标利率落在1.36-1.40%。 路透周四采访10家金融机构，包括五家大型银行、四家大型寿险公司及一家大型证券商。预估大区间落在 1.29-1.45%间。 以下为交易员观点整理： --央行降息边际效益已经递减，央行这次只降半码而且没有调降隔拆利率，央行降息后即利多出尽；再者 ，央行对救景气的态度并不是很积极。 --20年期公债毕竟是长券要长抱，目前殖利率已在底部了，往下空间有限。 --这期是寿险盘，大型银行和寿险公司都想多拿一点，但大家应该会把利率写高一点，估1.40%以下的量 应该不会太大。 --最近有特定的金融机构大卖20年期冷门券，因为有人不断在市场上倒货，预估利率应该会往上写。 --目前市场气氛偏空、多头气氛较差，估殖利率下档空间应有限，但往上档空间也不大；大家都希望能标 高一点，但1.45%财政部就会出来截标。 --发行前交易目前都没有成交，20年期是长券风险较大，尤其是利率一旦反转时曝险程度就很大，银行不 太着墨。 --接下来还要标30年券，这期先测试寿险的买盘，央行降息后利差空间越来越小，有人已预测6月央行可 能会收手、不再降息。 --美国联邦准备理事会(FED)主席叶伦发表偏鸽派言论后，近日国际热钱大举涌入、台币等亚币狂升，新 一波热钱派对隐然成形，资金多少有排挤效应，殖利率不致再大跌。 本次105/6期公债预计标售300亿台币。周四发行前交易报价在1.3950/1.3600%。 前次同天期公债105/2期公债 得标利率为1.496%；银行业得标比重61.83%、证券业4.67%、票 券业0.5%、保险业33%。 (完) 以下为各金融机构的预期区间： 金融机构 区间低位 区间高位(%) ------------------------------------------- 大型银行一 1.29 1.32 大型银行二 1.31 1.35 大型银行三 1.35 1.40 大型银行四 1.38 1.45 大型银行五 1.40 1.42 大型寿险公司一 1.35 1.40 大型寿险公司二 1.36 1.39 大型寿险公司三 1.36 1.38 大型寿险公司四 1.40 1.45 大型证券商 1.38 1.45 ------------------------------------------- 中 值 1.36 1.40 (完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)