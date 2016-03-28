马来西亚期市：棕榈油期货触及两年高点，产量疑虑带来支撑

路透吉隆坡3月28日 - 马来西亚棕榈油期货周一大涨至两年高点，过去八个交易日来有六日上涨，对厄尔尼诺(圣婴)天气恐降低产量的担忧挥之不去。

专家们在3月初会议上曾预计，受厄尔尼诺现象影响，到今年年中前指标棕榈油价格料大涨至高达每吨3,000马币，较当前水准上涨约10%。

6月棕榈油 上涨1.3%至每吨2,758马币。稍早一度触及2,764，为2014年3月21日以来最高。

成交量报39,600口，2015年日均量为44,600口。

据路透大宗商品和能源市场分析师王涛称，从技术图表显示，未来24小时棕榈油价格料会升至2,776马币，因其已突破阻力位2,729马币。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 王洋)