国际油市：亚洲航煤价差缩窄，受益于需求坚挺和供给紧张

路透3月28日 - 新加坡航煤现货价差周一走坚，交易员表示这是受日韩等地区国家需求强劲、以及炼厂维护季供给吃紧提振。

虽然未报告有现货交易，但航煤的现货贴水比上周收盘水准高0.04美元，为每桶较新加坡报价贴水0.16美元。

4月/5月航煤跨月正价差也走坚至每桶0.04美元，比周四水平缩窄0.11美元。

在过量需求下库存将下降，所以市场将称正价差向逆价差转变。

与此同时，含硫500ppm柴油的价差下跌0.03美元至每桶较新加坡报价贴水0.13美元，当前全球需求前景低迷，且库存在增长。

中国新华社周一称，中国2月底精炼燃料库存较前一月增长17.3%至四年最高，而商业原油库存也增长1.1%。

柴油库存增发最大，达到38.3%，创下2012年4月来最高，因农历新年期间工业和物流活动减弱。

煤油库存增长7.5%至至少2010年初以来最高水平。

嘉能可以离岸价(FOB)每桶较新加坡报价贴水0.15美元的价格，从道达尔买入15万桶含硫500ppm柴油，船期为4月22-26日。(完)

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