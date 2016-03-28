纽约期市：美国软商品市场普涨，因美元下跌

路透纽约3月28日 - 美国洲际交易所原糖，阿拉比卡咖啡和可可期货周一全线上涨，在长周末假期后交投相对清淡，美元下跌支撑市场。

欧洲洲际交易所因复活节后的星期一假期休市。伦敦和纽约软商品市场周五因耶稣受难日假期休市。

ICE-5月原糖期货 收高0.07美分，或0.4%，报每磅15.94美分，在价格跳涨约2%后尾盘遭到抛售。

“美元下跌扶助支撑市场，”商品贸易顾问公司NickJen Capital管理合伙人Nick Gentile说，“一些投机者持续增加多头头寸。”

美元指数 在交投震荡中下跌，此前弱于预期的美国经济数据抑制了美联储在短期内升息的预期。

5月阿拉比卡咖啡 收涨1美分，或0.8%，报每磅1.2855美元。

货币汇价波动提振阿拉比卡咖啡。美元兑巴西雷亚尔 下跌。

5月纽约可可期货 收升8美元，或0.3%，报每吨2,970美元。(完)

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