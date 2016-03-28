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亚洲 | 2016年 3月 29日 星期二 06:16 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月28日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          76.48    +0.62    +0.82   1343636
    京东                25.82    -0.54    -2.05   9130395
    新浪              46.57    -0.35    -0.75    297521
    搜狐              48.66    -1.23    -2.47    347675
    网易             140.00    -4.48    -3.10    892524
    百度             185.17    +0.31    +0.17   1150377
    
    台湾
    台湾积体电路       25.63    -0.10    -0.39    542064
    联电                2.07    -0.04    -1.90    121457
    日月光              5.71    -0.05    -0.87     89745
    硅品精密           8.21    +0.04    +0.49   3258250
    和信超媒体         2.71    -0.14    -4.93     33011
    友达                2.91    +0.05    +1.75    244901
    中华电信           33.67    -0.17    -0.50     30532
    台湾国际航电      39.10    +0.13    +0.33    628794
    
    香港
    中国移动           54.29    -0.06    -0.11    147105
    中国联通           12.90    +0.09    +0.70     50661
    中国电信           51.26    +0.37    +0.73      9504
    中芯国际            4.40    +0.00    +0.00      7686
    电讯盈科         6.33    +0.09    +1.44      2430
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 徐文焰；审校 李爽)

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