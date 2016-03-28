金砖国家：3月28日股汇市收盘纵览

路透3月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月28日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.09%，报813.04点。

中国股市：沪综指震荡收跌，上攻动力不足大盘冲高回落

中国汇市：人民币窄幅波动微收跌但仍高于中间价，贬值预期继续淡化

香港股市：休市

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巴西股市：劲扬，联合政府中最大政党可能将决定不再支持总统罗塞夫的政府，令罗塞夫遭罢黜的可能上升。由于许多人认为罗塞夫的经济干预是让巴西陷入深度经济危机的元凶，因此该消息令股汇双涨。指标股指Bovespa指数 收盘上涨2.38%，报50,838.226点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.6250/57，上日收报3.6756/85。

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南非股汇市：休市

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印度股市：跌逾1%，创五周来单日最大跌幅，投资者对近日表现优异的个股进行获利了结。BSE指数 收盘下跌1.46%，报24,966.4点；NSE指数 收盘下跌1.31%，报7,615.1点。

印度汇市：卢比兑美元 升至一周高位，收报66.575/66.585，在长周末过后外商银行及出口商出脱美元。上日收报66.6350/66.6450。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.22%，报851.67点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.32%，报453.07点。