《香港报摘》--其他报纸重要消息3月29日

**明报**
--家居及家具商场运营商红星美凯龙 总裁李斌表示，预计今年可获批小额贷款牌照，额度为2亿元人民币，为商户和消费者提供融资服务，集团正在申请第三方支付牌照。
--中国连锁餐饮集团小南国 去年盈转亏，蚀9,841万元人民币；集团表示，今年将继续紧缩开支，并会推出相关缩减开支措施，但就未有预计今年关店数目。
**星岛日报**
--徽商银行 去年不良资产继续双升，不良贷款余额23.98亿元人民币，较去年底增加5.71亿元；不良贷款率0.98%，亦较去年底提高0.15个百分点。
--近期股市波动，加上内地银根紧绌，民企老板频频押股“扑水”周转。过去半年，已有最少17家上市公司自愿披露大股东押股。
**苹果日报**
--本报统计全港15屋苑，估值比去年高位回落最多两成，指标上车屋苑沙田第一城成交价仍未失守300万港元，但估值逾一年来首度跌穿300万港元。
--继美资对冲基金Elliott后，基金投票顾问ISS及Glass Lewis加入抨击东亚银行 行列，质疑董事会独立性，过去多次批股予友好股东，摊薄现有股东权益，呼吁在下月股东大会，否决主席兼行政总裁李国宝连任。
**东方日报**
--国药控股 去年纯利37.60亿元人民币，按年增长30.81%；每股盈利1.36元，派末期息0.41元。
--消息透露，证监会无意放宽券商的开户要求，任何方式开户必须要确保每名客户的真实身份以及签名是否真实无误等，证监会依然认为视像开户并不理想。
**文汇报**
--恒基地产 已就3幅位于粉岭北之土地向政府申请换地，土地面积分别约22.8万方尺、24.1万方尺及24万方尺，预计可以兴建约340多万方尺商住楼面，预计可提供约6,000多伙住宅单位。
--中国财险 去年净利218.47亿元人民币，按年大升44.54%；每股盈利1.473元，派末期息0.304元。（完）
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(整理 雷美珍；审校 黄凯)