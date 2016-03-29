港报社评：迎沪挑战，港乐园须发挥优势--星岛日报3月29日

将于六月开幕的上海迪士尼度假区，首天在网上预售门票，反应热烈致网络故障，还出现一些日子「真售罄」还是「假售罄」的疑惑。这与入场人次减少而转盈为亏的本港迪士尼乐园，形成强烈对比。

上海迪士尼开幕当天的门票网上「秒杀」，到九月中旬的门票亦一度被「抢光」，后来却又加推，被指是制造「饥饿效应」。即使没有这种宣传攻势，上海迪士尼门票初期炙手可热，实属预期之内，原因是尽揽天时、地利、人和等因素。

内地人对新鲜事物起哄，急着凑热闹，单从香港迪士尼开业初期就显示出来。本来反应一般的香港迪士尼，在其首个春节假期，竟然爆满至有内地家长把孩子从围栏塞进园里的混乱场面，至今内地旅客仍然是乐园主力，对上一年由盈转亏主因就是内地旅客急跌。

上海迪士尼位处华东，经济蓬勃，中产崛起，肯为孩子花钱，假期出游往往大塞车，因此开园和假期等高峰期，票价就算订得比香港贵，都不愁卖不出。开幕时机贴近暑假，就更加成为中产家庭「不甘后人」的暑期活动。

当年香港忧虑上海抢客，成功游说中央把上海迪士尼工程，拖后到香港迪士尼站稳脚跟才启动，香港迪士尼亏蚀七年后终于有盈余，连赚三年，扩展乐园主题区和加建酒店迎客。偏偏在上海迪士尼行将开幕之际，香港迪士尼入场人次跌了约一成半，转盈为亏。

美国东西两岸各有一个迪士尼，中国人口远比美国为多，消费能力持续增加，绝对容得下两个迪士尼。上海迪士尼容或会吸引了部分原本打算来港的访客，但是主要还是「做大个饼」。本港无论迪士尼还是海洋公园访客人次都下跌，主因还是因为香港一些「踢箧」赶客的行为，加上日韩及欧洲货币贬值，削弱香港「购物天堂」优势，令访港内地旅客人数急挫。

十多年前海洋公园面对迪士尼来港的竞争威胁，发挥创意，做出骄人成绩，两个主题乐园反而发挥到星辉互映之效，今天稍远者将有上海迪士尼，较近者已有珠海横琴长隆海洋度假区，面积都比香港的主题乐园大，再度刺激本港乐园要突破逆境，加强对旅客的吸引力。

海洋公园正兴建酒店，又重新搞水上乐园。迪士尼会有新的主题园区，并且正与港府讨论合资扩建。硬件方面，香港的乐园面积始终难与内地匹敌，但是可以善用空间，搞得精致。

香港更可在软件方面取胜，除了待客态度和节目创意，并善用国际化气氛浓厚的优势，提供有别于内地乐园的游玩体验。

本港的两文三语环境，除了吸引本地和华南客源，还可以加强吸引近年消费者大增的南亚、东亚和东南亚旅客，不止主题乐园如此，整体旅业都要开拓新地区的客源。

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