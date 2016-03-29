港报社评：大厦维修强制验窗，当局参与可减扰民--明报3月29日

市民就居住事宜，不符合资格申请公屋而捱贵租、被迫往「劏房」，固然是不少人的梦魇，即使置业之后，对业主仍然会带来一些困扰：维修出现的「围标」、强制验窗「被蒙骗」做不必要工程等，是不少人的不愉快经历。近期，政府在这些事项有更多参与，所起到协助业主的作用，值得肯定。政府拥有公权力，只要肯出手，对心怀不轨的人会起到阻吓作用，亦会促使业主积极主动关注与物业有关事宜，更好地保障自身利益。

过去这些年，旧楼业主维修楼宇，饱受「围标」困扰。一些人利用业主对大厦管理事宜参与程度低、不懂维修工程等，策划「围标」，迫使业主付出高昂维修费用；「围标」成灾，已经不是什么秘密。过去，社会人士要求政府提出具体措施，协助业主在大厦维修时得到公平合理体待，只是政府未积极回应，仅强调业主的责任，却罔顾「围标」涉及专业操作，业主缺乏知识与之抗衡。「围标」愈演愈烈，与不对称资讯对比有很大关系。

翠湖花园「围标」案，成为少有的「反围标」成功个案；近期「围标」操作有稍为收敛迹象，不过一些旧楼维修仍然有异常情况。例如本报昨日报道北角一幢楼宇的维修工程，小业主正在寻求推翻原议决，重新选择承建商。据小业主披露，原有11间合资格承建商入标争取维修工程，在业主大会投票时，选票上只有两间承建商供选择，其余都被「筛走」，不符合《建筑物管理条例》要求管委会须把所有收到的招标书提交法团业主大会表决的规定。另外，被「筛走」的承建商，无一间提出异议。因此，从情理法而言，这幢大厦的维修招标存在问题，困扰着105个住户。

这幢大厦维修事态，尚待发展。从一些事例说明，只要当局积极介入，一些大厦维修的问题就会得到较好解决。例如大埔一处屋苑招标维修，最低标价的承建商回标价亦需1.15亿元，较房协独立评估价约4400万元，高出1.6倍；在业主大会，约七成半业主否决了有关工程招标，将重新开展招标工作。这是当局组织独立专业人士发挥作用，让业主知道标价怎样才算合理，避免通过高昂维修费用而蒙受损失。

据介绍，政府将通过市建局，对进行维修工程的大厦业主提供更多技术支援，包括协助业主组织楼宇维修和保养工程，提供各种指引及文件范本，安排专业人士就工程预算向业主提供意见，业主可根据「参考价」评估收标价是否合理。这些自助工具，以大埔屋苑的事例，「参考价」最实用，当局应该在这方面多做工夫。

当局的构思仍然主要靠业主自助，这是正确方向，因为政府不可能事事包揽，楼宇维修必须靠业主主动自发。不过，当局若从资讯掌握、法规运用等，使业主与做维修生意的承建商处于较对等位置，会促使更多业主主动关注和发挥监察角色，招标过程和议决程序将更公平合理。过去「围标」成灾，与业主冷漠有关，只要调动起业主的积极性，大厦维修被操纵和只手遮天的机率将会减少。

政府在强制验窗调整进度和优化安排，也值得肯定。实施强制验窗之初，当局同时推动5800幢楼宇执行，不过，市场上合资格人员因而扯得很紧，衍生了一些弊端。其后，当局减少每年验窗大厦数量，人手紧张情况得以纾缓；近期，当局进一步实施「验窗人员卡」制度，杜绝无牌或非认可人员违规验窗，加强对合资格人员的监管，是恰当做法。值得注意的是，有承建商蒙骗住户，促使更换全屋窗户的窗铰及胶边等索取高收费，这是不少人有过的经历，当局应予正视。另外，一些大厦刚维修完毕，窗户已经保养，业主却被「抽中」强制验窗，构成浪费和为业主带来困扰，当局应该完善这方面甄别工作。

大厦老化，需要维修、验窗等是长期工作；即是说，业主所受到困扰，在可见的未来都会存在。目前，当局为业主提供的维修协助，会否彻底解决「围标」问题，尚不可知。不过，只要相关部门想多一步，多做一些，业主和住户就会少一点困扰。政府这样做付出有限，社会效益却很高，对社会正常发展，也会起到积极作用。

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