港报社评：极端主义必然带来后果堪虞的风险--信报3月29日

美国最终由谁当选总统，理论上与其他国家和地区无关，但由于该国在日趋一体化的地球村举足轻重，甚至俨然以「村长」自居而事事过问，所以实际上美国总统的人选对于全世界七十亿人口或多或少皆有影响。有人打趣道，美国总统选举不应只由美国人投票，但凡联合国会员的人民亦应有资格参与「公投」。按此思路探索，假如这次美国大选果然让共和党的特朗普入主白宫，说不定真是一场全球灾难。

《经济学人》杂志旗下经济学人智库（Economist Intelligence Unit）早前发表文章指出，如果地产大亨特朗普当选美国总统，他对自由贸易的仇视态度，以及对中国和墨西哥的疏远观点，可能触发新一轮贸易战，最起码打击刚成立的跨太平洋伙伴关系协议(TPP)的落实；同时，特朗普的外交与移民政策，也造成全球威胁上升。以一至二十五级作为风险评级标准，特朗普上台担任美国总统的风险评级是第十二级，而南海爆发武装冲突的风险评级只是第八级而已。

在《经济学人》发出风险预警之后，特朗普彷佛为这份杂志提供了更加强而有力的注脚。他继续语出惊人地表示「我主张美国优先」，上台后将检视盟友关系，任何国家想获得美军保护，要么付款或作出更大军事承诺，要么各家自扫门前雪，一派收取「保护费」的态势。此外，他又扬言容许日本和南韩建立核武，藉此对抗中国和北韩。这样偏激的参选理念，明显不符共和党一贯主张，而且彻底颠覆美国自二次世界大战以来的核不扩散政策。

鼓吹美国优先的特朗普活脱脱就是一位极端主义者，他信誓旦旦要剿灭恐怖组织，但其主张一旦落实，相信会为地球村带来不遑多让的恐怖后果。试想想，万一日本和南韩获准加入核武俱乐部，其他国家岂不是一样有权以自衞为名建立核武？那时候，世界大乱可期矣。

特朗普是一位走上极端之路的新进政客，支持虽众，反对亦多，是祸是福须由美国人民以选票定夺，尽管地球村必受影响，却是无可奈何。另一边厢的香港，也有愈来愈多的人走上极端之路，昨日就有「香港民族党」宣布成立，打正旗号推动「香港独立」，声称香港开埠比中华人民共和国立国更早，不认同《基本法》第一条指香港自古以来是中国不可分割的一部分，扬言建立「香港共和国」。

香港独立建国云云，毫无疑问是一种极端主义，当中存在着的风险，绝对值得热爱我城的香港儿女反省和警惕。年初一晚上旺角骚乱记忆犹新，港独会不会导致更加暴力的警民冲突？这是最直接的联想。尤其令人不安的是，假如分裂国土的主张蔚然成风，有人不惜违反《基本法》，把港独付诸行动，会不会导致解放军入城镇压？须知道，即使在殖民地时代，英国政府也只承认「一国两制」，不承认「香港独立」，要是解放军以维持国土完整之名入城，相信英国也不可能出兵解围，毕竟《中英联合声明》从来不保障香港有建国的权利。所谓「以武制暴」纯粹是痴人说梦。

独立建国不经流血革命，根本是天方夜谭，香港有没有可能像苏格兰那样，光是举办公投就有机会和平独立呢？在中央政府寸土不让不容领土分裂的国策之下，当然是万万不能，否则台独、藏独和疆独将会照办煮碗，振振有词要求自立门户自树旗帜，届时整个中国势必土崩瓦解。

还有一点得注意，莫说英国不同意，即使美国亦不见得容许香港独立，此乃关乎山姆大叔的全球博弈。以台湾寻求独立为例，最大的阻力除了来自北京政府，还有美国华府，没有白宫主人首肯，台独永远不会成功。正因如此，民进党候任总统蔡英文不得不维持两岸现状，虽不统，亦不独。

极端主义必然带来后果堪虞的风险，美国选民也许会计算利害得失，从而决定是否让特朗普入主白宫。至于香港，极端主义徒然玩火自焚，更会祸及七百万港人。

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