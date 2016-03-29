台湾汇市：台币盘初随人民币、韩元升值，因美国经济数据疲弱

路透台北3月29日 - 台币兑美元 周二盘初实质交易走升。汇银人士指出，美国疲弱的经济数据令美元回落，台币早盘随人民币、韩元升值。但由于美联储主席叶伦今晚将发表讲话，市场交投偏向谨慎。
汇银人士指出，今日盘面以实质抛补为主，外资虽有汇入但量不大。虽然时序来到季底，但因出口商在前波台币走强过程中，已将手中美元部位卖掉不少，因此季底抛汇力道有多大，还需观察。
〞等叶伦说话，担心她还是偏鸽派，所以美元多头做比较短。〞一位商银交易主管说。
他们认为，市场仍关注美国升息的时间与幅度，一般而言，估计6月升息者仍占多数，但若是近日美联储官员的讲话与经济数据改变这样的心理预期，汇市料将快速反映。
今日台币实质交易区间在32.571-32.618，上日实质交易区间在32.631-32.717。
本地时间10:17，韩元兑美元 报1,161.8，上日收在1,166.2；人民币兑美元即期 报6.5096，上日收在6.5110。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.520/32.550，上日收在32.500。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.550-32.650
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(记者 董永年; 审校 曾祥进)