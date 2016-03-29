主要国家经济指标预测--3月30日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月30日(三) 0600 瑞士瑞银消费指标 2月 -- 1.66 0700 瑞士KOF领先指标 3月 正101.8 正102.4 0900 欧元区企业景气指数 3月 -- 正0.07 经济景气指数 正103.8 正103.8 工业景气指数 负4.1 负4.4 服务业景气指数 正10.5 正10.6 消费者信心指数 负9.7 负8.8 消费者通胀预期指数 -- 正3.7 生产者通胀预期指数 -- 负5.5 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 465.2 再融资指数 -- 1845.4 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月初值 +0.6% +0.4% (较上年同期) +0.2% 持平 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) +0.6% +0.4% (较上年同期) -0.1% -0.2% 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 3月 增加19.4 增加21.4 2100 韩国央行制造业景气判断指数 4月 -- 65 2300 韩国工业生产(较上年同期) 2月 持平 -1.9% 工业生产(较上月) -- -1.8% 服务业产出(较前月) -- -0.9% 2301 英国Gfk消费者信心 3月 负1 0 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超22,768 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超6,776 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月29日(二) 0800 欧元区M3货供额(年增率) 2月 +5.0% +5.0% 0800 意大利企业信心 3月 102.2 102.3 0800 意大利消费者信心 3月 115.0 114.0 1230 加拿大生产者物价指数(较前月) 2月 -1.1% -0.2% (较上年同期) -1.4% -- 1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 1月 +0.8% +0.7% 未经季节调整房价指数(较前月) 持平 +0.1% 房价指数(较上年同期) +5.7% +5.8% 1400 美国消费者信心指数 3月 96.2 94.0 2145 新西兰建筑许可 2月 +10.8% -- 2350 日本工业生产 2月初值 -6.2% -6.0% 一个月预估值 +3.9% -- 两个月预估值 +5.3% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王颖/孙茉莉；审校 于春红)