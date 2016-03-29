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亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 07:51 BJT

****主要国家经济指标预测--3月30日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值
    
    3月30日(三)
    0600 瑞士瑞银消费指标                             2月          --       1.66
    0700 瑞士KOF领先指标                              3月      正101.8   正102.4
    0900 欧元区企业景气指数                           3月          --     正0.07
               经济景气指数                                    正103.8   正103.8
               工业景气指数                                      负4.1     负4.4
               服务业景气指数                                   正10.5    正10.6
               消费者信心指数                                    负9.7     负8.8
               消费者通胀预期指数                                  --      正3.7
               生产者通胀预期指数                                  --      负5.5
    1100 美国抵押贷款市场指数                        前周          --      465.2
             再融资指数                                            --     1845.4
    1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)          3月初值        +0.6%     +0.4%
                            (较上年同期)                         +0.2%      持平
             消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                    +0.6%     +0.4%
                                 (较上年同期)                    -0.1%     -0.2%
    1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                3月     增加19.4  增加21.4
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                   4月          --         65
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                     2月         持平     -1.9%
              工业生产(较上月)                                     --      -1.8%
              服务业产出(较前月)                                   --      -0.9%
    2301 英国Gfk消费者信心 　　　　　　　　　　　　　 3月          负1         0
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                    前周          -- 买超22,768
         外资投资日本股票(亿日圆)                                  --  卖超6,776        
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    3月29日(二)
    0800 欧元区M3货供额(年增率)                         2月      +5.0%     +5.0%      
    0800 意大利企业信心 　　　　　　　　　　　　　　　  3月     102.2      102.3      
    0800 意大利消费者信心                               3月     115.0      114.0      
    1230 加拿大生产者物价指数(较前月)                   2月     -1.1%      -0.2%      
                             (较上年同期)                       -1.4%       --       
    1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月)    1月     +0.8%      +0.7%      
                        未经季节调整房价指数(较前月)             持平      +0.1%        
                                房价指数(较上年同期)            +5.7%      +5.8%      
    1400 美国消费者信心指数                             3月      96.2      94.0       
    2145 新西兰建筑许可                                 2月     +10.8%       --        
    2350 日本工业生产                               2月初值     -6.2%     -6.0%      
             一个月预估值                                       +3.9%       --        
             两个月预估值                                       +5.3%       --        
     (完)
    
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王颖/孙茉莉；审校 于春红)

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