台湾股市：受财报不佳等拖累连六日收低，跌破月线后趋势已转弱

路透台北3月29日 - 台湾股市周二连续第六日收低。分析师指出，亚股下跌、上市柜公司公布财报不佳，以及总统当选人蔡英文称家族将出脱浩鼎 持股，引爆中小型卖压大举出笼；而指数在跌破月线后趋势已明显转弱，此轮资金推动的行情或已近尾声。
台湾加权股价指数 收跌0.84%，报8,617.35点，日低至8,585.71点，跌幅1.2%；今日成交初值 789.94亿台币，上交易日修正后为694.06亿台币。浩鼎今日收盘重挫9.55%。
〞今天主要是反应财报不如预期，加上蔡英文说家族要出清浩鼎股票，引爆生技股下跌，中小型股跟着走弱。〞凯基投顾分析师张明祥说。
他表示，据该公司内部初步统计，目前财报不好的上市柜公司占六成；此外，外资自1月28日起至昨日在台股总共买超约2,050亿台币，依过去欧洲量化宽松期间外资买超台股约2,000亿台币来看，料外资这波买超已至满足点，亦显示资金行情已至末段，短线指数高档震荡机率较高。
兆丰投顾一位不愿具名分析师亦称，蔡英文称家族将出清浩鼎股票，因市场本来没有预期的利空突然出现，盘面上中小型股首当其冲；而随中小型股卖压越来越重，加上指数跌破月线即8,692.41点后又未能迅速拉上来，进一步引爆破线后技术性停损卖单出笼。
他表示，今年以来在外资连番买超激励下，台股涨幅较其他亚股大，而指数跌破月线后短线虽有反弹机会，但趋势已强势转弱，操作上应保守以对。
分析师预估，明天指数区间在8,500-8,700点。
本地时间14:18，MSCI亚太明晟指数 跌0.33%。(完)