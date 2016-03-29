中国汇市：人民币早盘随中间价放量小升，关注晚间FED主席叶伦讲话

* 人民币早盘随中间价小升
* 因国际美元下跌中间价大涨逾170点
* 客盘结售汇相对均衡，成交继续放量
* 驱动市场变动因素未明显变化
* 关注晚间美联储主席叶伦讲话
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期 周二早盘放量小升，受中间价止跌大涨逾170点推动。交易员称，近期国际美元仍是中间价变化的主要外因，而市场价与中间价的偏离度仍然较低；美联储（FED）主席叶伦今晚讲话若偏鸽派，人民币贬值压力将继续缓解。
他们并指出，随着人民币贬值预期日渐淡化，客盘结售汇需求相对均衡，成交持续放大，今早半日成交已过120亿美元；但若中国经济基本面无法明显改善，长期人民币仍料面临贬值压力，短期预期淡化不能扭转长期趋势。
“真没什么点评的，…市场比较均衡，结汇也出来了些，贬值压力小了，但也不见得会有明显的方向出来。”一中资行交易员称。
北京时间11:45，人民币兑美元 即期报6.5098元，上日收报6.5160元。今日人民币兑美元中间价 报6.506元，上日中间价为6.5232元。人民币兑美元即期成交额 为120.89亿美元，上日半日为85亿美元。
全球汇市方面，日圆周二盘初维持全线疲态，甚至兑处于守势的美元亦下跌。美国公布令人失望的经济数据后，美元下跌。美元也遭遇卖压，之前美国消费者支出数据疲软，促使分析师调降对美国第一季经济成长预估。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.685元, 上日尾盘为6.6993元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5153元, 上一交易日尾盘报6.519元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5099；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 黄凯)