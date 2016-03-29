中国债市动态：现券弱势整理，情绪不振短期料仍有调整压力

路透上海3月29日 - 中国银行间市场周二现券弱势整理，国开10年活跃券150218收益率仍稍有上翘，不过其他长期金融债收益率则多微跌；尽管暂时走稳，但债市近期面临的利空因素较多，包括降杠杆担忧、通胀抬升预期以及短期资金面不稳等，市场情绪不振料现券或还有调整压力。
交易员并指出，上午招标的国开新债整体需求不佳，近来一直受捧的短端品种亦受冷遇，配置需求也有降温迹象，短期内料债市依旧由谨慎情绪主导。
华东一银行交易员称，“150218（收益率）上了点，非国开（长债）下了点，其他基本没啥大变动。”
上海一券商交易员表示，目前市场走稳的时机仍未到，收益率可能还有一波上行，“很难想象居然掀不掉上次那个高点，应该还有10bp（基点）。”
不过上述银行交易员认为，尽管现在利空不少，但主要都是预期方面的因素，在这些预期未明朗前，还有交易机会，可以选择部分流动性好的长债如160408券进行波段交易。
一级市场方面，国开行上午招标的1-7年四期固息债，定位多高于预期，投标倍数亦偏低。
而最近信用违约案例进一步增多，也加剧了二级市场信用债的分化走势，但总体来说，由于票息优势还在，对信用债的需求冲击仍不算太大。
前述券商交易员谈到，“现在（投资信用债）都是赌运气，再怎么样，饭还得吃。”
东北特殊钢集团周一公告称，公司未能按期足额偿付当日到期的短期融资券15东特钢CP001，涉及本息总额为8.52亿元，已构成实质性违约。此外因流动性紧张，其发行的超短期融资券15东特钢SCP001 兑付资金尚未落实，下周二(4月5日)10.15亿元人民币的本息偿付存在不确定性。
剩余期限近10年的指标券150218国开债最新报价 在3.3050%/3.2975%，上日尾盘为3.30%/3.2875%。
尽管现货仍偏弱，但国债期货表现较为坚挺，中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606 早盘收报100.930元人民币，较上日结算价涨0.21%；10年期国债主力合约T1606 收报99.690元，较上日结算价涨0.05%。(完)
(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)