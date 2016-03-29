中国货币市场：资金面紧势不改，季末需求叠加央行MPA评估致融出谨慎

路透北京3月29日 - 中国银行间市场周二早盘主要回购利率涨跌互现，但资金面维持紧势。交易员称，季末资金需求较大，但在中国央行“宏观审慎评估体系”（MPA）首次运用之际，商业银行融出谨慎；央行逆回购净回笼亦加大市场观望情绪，关注明日操作规模。
他们并称，跨季后资金面亦不乐观，因为下月中旬又要面临缴税的扰动，且近期人民币汇率亦有所下行，市场冀望央行能够运用更多操作工具来应对资金紧张。
“开盘那会很紧张，大行出的很少，后来陆续有出，资金也略有好转但不明显，隔夜和较长期限的（品种）需求较多。”北京一银行交易员说，“后续要看看这个MPA怎么弄了，要一直这样的话，每个季末可能都会很难受的。”
他并称，今天资金紧张情况略超预期，预计明日机构公开市场报需将增加，相应的央行逆回购操作亦料会有所放量。
中国央行去年底公布，自2016年起将采取“宏观审慎评估体系”（MPA），取代现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制。 央行2月19日并称，宏观审慎评估按季进行，第一次评估将在今年一季度结束后实施。届时中国央行会根据各金融机构宏观审慎评估等级，运用正向激励机制对金融机构的经营行为加以激励和约束。
华南一券商交易员表示，资金总体都偏紧，最近人民币外汇市场有些波动，这周以来资金明显收紧，“逆回购也没什么动作，今天才600个亿...（资金）总量应该也还好，但美联储加息预期又回来了，外汇市场也有反应，四大行可能也被要求提高备付率吧。”
他认为，关注央行近期公开市场操作，跨季后又要面临缴税，目前资金面前景不乐观。
中国央行公开市场今日进行600亿元人民币七天期逆回购操作，利率2.25%；据此计算，今日净回笼200亿元。据路透统计，本周共有3,800亿元逆回购到期，期限均为七天期，其中今日到期规模为800亿元。上周央行公开市场累计净投放1,800亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:53 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
-----------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9910 1.9869 +0.41
七天 2.2834 2.3201 -3.67
14天 2.8815 2.9237 -4.22
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.2650 1.9200 +134.50
七天 2.9450 2.6000 +34.50
14天 2.7600 2.5000 +26.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.0000 1.9900 +1.00
七天 2.2800 2.4000 -12.00
14天 3.3000 3.2000 +10.00
Shibor
其中:隔夜 1.9960 1.9920 +0.40
七天 2.3030 2.3010 +0.20
三个月 2.8002 2.7970 +0.32
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)